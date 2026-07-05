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فرمانده انتظامی ملایر خبر داد:

دستگیری 7 نفر از متهمان منتشرکننده تصاویر خصوصی در شهرستان ملایر

دستگیری 7 نفر از متهمان منتشرکننده تصاویر خصوصی در شهرستان ملایر
کد خبر : 1809090
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فرمانده انتظامی شهرستان ملایر گفت: 7 نفر از منتشرکنندگان تصاویر خصوصی شهروندان در فضای مجازی شناسایی و دستگیر شدند. با تلاش پلیس 7 نفر از افرادی که نسبت به انتشار تصاویر خصوصی و هتک حیثیت شهروندان در فضای مجازی اقدام می‌کردند، شناسایی و دستگیر شدند.

به گزارش ایلنا، سرهنگ احمد ساکی افزود: در پی رصد مستمر فضای مجازی و وصول شکایات متعدد از سوی شهروندان، مشخص شد افرادی با هدف جریحه‌دار کردن عفت عمومی و ایجاد ناامنی روانی، اقدام به انتشار تصاویر خصوصی و شخصی برخی از شهروندان ملایری در شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی کرده‌اند.

وی به اعمال مجرمانه این متهمان در فضای مجازی اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: این افراد علاوه بر انتشار تصاویر خصوصی، با اعمال مجرمانه دیگری مانند نسبت دادن افترا و تهمت، تهدید شهروندان و درخواست ارز دیجیتال در قبال حذف تصاویر، سعی در اخاذی و ضربه زدن به حیثیت خانوادگی افراد داشتند.

فرمانده انتظامی شهرستان ملایر به دیگر فعالیت‌های این افراد اشاره کرده و اظهار داشت: این افراد بعضاً با جعل هویت، سعی داشتند اقدامات مجرمانه خود را در پوشش نهادهای دولتی انجام دهند. با توجه به حساسیت موضوع، این پرونده به صورت ویژه در دستور کار پلیس فتا فرماندهی انتظامی شهرستان ملایر قرار گرفت.

سرهنگ ساکی به اقدامات انتظامی و قضایی انجام شده برای رسیدگی به این پرونده اشاره داشته و تصریح کرد: با همکاری دستگاه‌های امنیتی، مراجع قضایی و شورای تأمین این شهرستان تاکنون 7 نفر از متهمان این پرونده شناسایی و دستگیر شده‌اند. تلاش‌ها برای شناسایی و دستگیری سایر متهمان این پرونده ادامه دارد.

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