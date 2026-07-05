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معاون سیاسی استانداری هرمزگان خبر داد:

احتمال شنیده شدن صدای انفجارهای شدید در شهرستان بندرعباس

احتمال شنیده شدن صدای انفجارهای شدید در شهرستان بندرعباس
کد خبر : 1809086
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معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان گفت: به دلیل انهدام و خنثی‌سازی مهمات عمل نکرده باقی‌مانده از جنگ رمضان در شهرستان بندرعباس، در روز جاری یکشنبه 14 تیر ماه انفجارهای کنترل شده و شدیدی در این منطقه انجام خواهد شد. در این راستا ممکن است صدای برخی انفجارها شدید باشد.

به گزارش ایلنا، احمد نفیسی افزود: به دلیل خنثی‌سازی و انفجار کنترل شده پرتابه‌های عمل نکرده باقی‌مانده از جنگ رمضان در پی حملات دشمنان آمریکایی و رژیم صهیونیستی به مناطقی در شهرستان بندرعباس، احتمال شنیدن صدای انفجارهای کنترل شده در روز جاری یکشنبه 14 خرداد ماه در این منطقه وجود دارد.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه انفجارهای ناشی از انهدام و خنثی‌سازی مهمات و پرتابه‌های عمل نکرده باقی‌مانده از جنگ رمضان در شهرستان بندرعباس کاملاً کنترل شده است، جای هیچ گونه نگرانی برای شهروندان وجود ندارد. در هفته‌های اخیر چند مرحله عملیات مشابه در نقاط مختلف استان هرمزگان انجام شده است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان به دلایل انجام عملیات‌های انهدام و خنثی‌سازی مهمات عمل نکرده جنگ رمضان اشاره کرده و اظهار داشت: این اقدامات در چارچوب برنامه‌های دوره‌ای پاک‌سازی و ایمن‌سازی مناطق نظامی و پیرامونی انجام می‌شود تا از هرگونه خطر احتمالی برای ساکنان جلوگیری شود.

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