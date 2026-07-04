شرکت آب و فاضلاب استان هرمزگان اعلام کرد:
قطعی آب 12 ساعته برخی از محلههای شهرستان بندرعباس روز 14 تیر
شرکت آب و فاضلاب استان هرمزگان با صدور اطلاعیهای اعلام کرد: به دلیل اجرای عملیات اصلاح شبکه آب در کوچههای مشکات در محله 22 بهمن، آب آشامیدنی مشترکان محلههای 22 بهمن و چهارصد دستگاه شهرستان بندرعباس روز یکشنبه 14 تیر ماه به مدت 12 ساعت قطع خواهد شد.
به گزارش ایلنا، در این اطلاعیه به بازه زمانی قطعی آب در محلههای مذکور اشاره شده و در این خصوص آمده است: آب مشترکان محلههای یاد شده در شهرستان بندرعباس از ساعت 8 صبح تا ساعت 20 شب روز یکشنبه 14 تیر ماه قطع میشود. مدت زمان این قطعی 12 ساعت پیشبینی شده است.
در اطلاعیه فوق عنوان شده است: مشترکان ساکن در مناطق یاد شده ضروری است تمهیدات لازم برای ذخیرهسازی آب مورد نیاز خود در این بازه زمانی را در نظر بگیرند. دلیل این قطعی آب در مناطق یاد شده اجرای عملیات فنی برای اصلاح شبکه آب در بخشی از محله 22 بهمن عنوان شده است.
شرکت آب و فاضلاب استان هرمزگان در اطلاعیه خود آورده است: این قطعی آب با هدف بهبود پایداری و کیفیت خدماترسانی انجام میشود. در این راستا ضمن عذرخواهی از ساکنان این مناطق به دلیل بروز وقفه موقت در تأمین آب، از شهروندان تقاضا میشود آب مورد نیاز خود را ذخیرهسازی کنند.