به گزارش ایلنا، در این اطلاعیه به بازه زمانی قطعی آب در محله‌های مذکور اشاره شده و در این خصوص آمده است: آب مشترکان محله‌های یاد شده در شهرستان بندرعباس از ساعت 8 صبح تا ساعت 20 شب روز یکشنبه 14 تیر ماه قطع می‌شود. مدت زمان این قطعی 12 ساعت پیش‌بینی شده است.

در اطلاعیه فوق عنوان شده است: مشترکان ساکن در مناطق یاد شده ضروری است تمهیدات لازم برای ذخیره‌سازی آب مورد نیاز خود در این بازه زمانی را در نظر بگیرند. دلیل این قطعی آب در مناطق یاد شده اجرای عملیات فنی برای اصلاح شبکه آب در بخشی از محله 22 بهمن عنوان شده است.

شرکت آب و فاضلاب استان هرمزگان در اطلاعیه خود آورده است: این قطعی آب با هدف بهبود پایداری و کیفیت خدمات‌رسانی انجام می‌شود. در این راستا ضمن عذرخواهی از ساکنان این مناطق به دلیل بروز وقفه موقت در تأمین آب، از شهروندان تقاضا می‌شود آب مورد نیاز خود را ذخیره‌سازی کنند.

انتهای پیام/