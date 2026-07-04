به گزارش ایلنا، سرهنگ علی لشکری افزود: کارآگاهان پلیس آگاهی استان هرمزگان با بهره‌گیری از اقدامات فنی و رصد دقیق اطلاعاتی، هویت سرکرده این باند را که از ساکنان شهرستان بندرعباس بود، شناسایی کرده و با تشکیل تیم عملیاتی و اجرای طرح مهار، خودروی متهمان را به هنگام عبور از ایست و بازرسی «شهید میرزایی» بندرعباس، در یک عملیات غافلگیرانه متوقف کردند. در این عملیات سرکرده این باند گروگان‌گیری به همراه یکی از همدستان وی شناسایی و دستگیر شدند.

وی به دیگر اقدامات انجام شده برای شناسایی و دستگیری دیگر متهمان این پرونده گروگان‌گیری اشاره کرده و ادامه داد: در بازجویی‌های تخصصی از متهمان مشخص شد که گروگان‌گیران با انگیزه‌ اخاذی، 2 نوجوان 16 ساله را ربوده و به یکی از شهرستان‌های استان سیستان و بلوچستان منتقل کرده بودند. در این راستا تیم عملیاتی پلیس آگاهی استان هرمزگان با اخذ نیابت قضایی و هماهنگی با فرماندهی انتظامی استان سیستان و بلوچستان به محل اختفای گروگان‌گیران اعزام شدند.

رئیس پلیس آگاهی استان هرمزگان اظهار داشت: با ورود ضربتی کارآگاهان به مخفیگاه متهمان، 3 تن از همدستانِ متهم با سوءاستفاده از موقعیت جغرافیایی منطقه از محل متواری شدند. پلیس موفق شد هر 2 گروگان را در سلامت کامل آزاد کرده و به آغوش خانواده بازگرداند. متهمان دستگیر شده پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل دستگاه قضایی شده و روانه زندان شدند. تلاش‌ها برای شناسایی و دستگیری سایر همدستان متواری این باند با جدیت ادامه دارد.

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