رئیس پلیس آگاهی استان خبر داد:
پایان یک گروگانگیری دلهرهآور در استان هرمزگان / 2 گروگان رهایی یافتند
رئیس پلیس آگاهی استان هرمزگان به پایان یک گروگانگیری دلهرهآور در این استان و رهایی گروگانها اشاره کرده و گفت: در عملیات منسجم و ضربتی این پلیس یک باند گروگانگیری منهدم شد و 2 گروگان نیز رهایی یافتند. پس از وقوع یک فقره آدمربایی در شهرستان خمیر و متواری شدن متهمان، رسیدگی به پرونده به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی استان قرار گرفت.
به گزارش ایلنا، سرهنگ علی لشکری افزود: کارآگاهان پلیس آگاهی استان هرمزگان با بهرهگیری از اقدامات فنی و رصد دقیق اطلاعاتی، هویت سرکرده این باند را که از ساکنان شهرستان بندرعباس بود، شناسایی کرده و با تشکیل تیم عملیاتی و اجرای طرح مهار، خودروی متهمان را به هنگام عبور از ایست و بازرسی «شهید میرزایی» بندرعباس، در یک عملیات غافلگیرانه متوقف کردند. در این عملیات سرکرده این باند گروگانگیری به همراه یکی از همدستان وی شناسایی و دستگیر شدند.
وی به دیگر اقدامات انجام شده برای شناسایی و دستگیری دیگر متهمان این پرونده گروگانگیری اشاره کرده و ادامه داد: در بازجوییهای تخصصی از متهمان مشخص شد که گروگانگیران با انگیزه اخاذی، 2 نوجوان 16 ساله را ربوده و به یکی از شهرستانهای استان سیستان و بلوچستان منتقل کرده بودند. در این راستا تیم عملیاتی پلیس آگاهی استان هرمزگان با اخذ نیابت قضایی و هماهنگی با فرماندهی انتظامی استان سیستان و بلوچستان به محل اختفای گروگانگیران اعزام شدند.
رئیس پلیس آگاهی استان هرمزگان اظهار داشت: با ورود ضربتی کارآگاهان به مخفیگاه متهمان، 3 تن از همدستانِ متهم با سوءاستفاده از موقعیت جغرافیایی منطقه از محل متواری شدند. پلیس موفق شد هر 2 گروگان را در سلامت کامل آزاد کرده و به آغوش خانواده بازگرداند. متهمان دستگیر شده پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل دستگاه قضایی شده و روانه زندان شدند. تلاشها برای شناسایی و دستگیری سایر همدستان متواری این باند با جدیت ادامه دارد.