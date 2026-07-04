توقیف ۱۴۳ وسیله نقلیه عامل مزاحمت برای شهروندان در رشت؛ از بوق زدن مکرر تا کورس خیابانی

به گزارش ایلنا از رشت، سرهنگ عیسی روشن قلب، فرمانده انتظامی شهرستان رشت اظهار داشت: به منظور ارتقاء سطح امنیت اجتماعی و احساس آرامش در شهروندان، برخورد با وسایل نقلیه عامل ایجاد ناهنجاری و سلب آسایش در دستور کار پلیس می‌باشد.

وی افزود: در این راستا تعداد ۱۴۳ دستگاه خودرو و موتورسیکلت را به دلیل مخدوش‌سازی پلاک، نصب کیت اگزوز غیراستاندارد و سیستم صوتی غیرمجاز، پخش موسیقی با صدای بسیار زیاد و نامتعارف و ایجاد صداهای ناهنجار و آزار دهنده، بوق زدن‌های مکرر، کورس خیابانی، دور دور و حرکات نمایشی در ساعات پایانی شب اقدام به ایجاد آلودگی صوتی، مزاحمت و سلب آسایش برای شهروندان کرده بودند، که با هماهنگی قضایی توقیف به پارکینگ منتقل شدند.

سرهنگ روشن قلب با بیان اینکه، هدف اصلی این طرح، ایجاد محیطی امن و آرام برای زندگی مردم است خاطر نشان کرد: شهروندان با رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی، یاریگر پلیس در اجرای نظم و انضباط ترافیکی باشند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف موضوع را از طریق پل ارتباطی تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

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