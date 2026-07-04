به گزارش ایلنا، محسن فضلی افزود: نیروهای عملیاتی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اراک در بازه زمانی 6 تا 12 تیر ماه سال جاری، در مجموع 29 عملیات مرتبط با حریق علف‌های خشک، فضای سبز، مشاهده جانوران وحشی و نجات حیوانات گرفتار را با موفقیت به انجام رساندند.

وی ادامه داد: بر اساس آمار ثبت شده، در این مدت 18 مورد حریق علف‌های خشک، فضای سبز، بوستان‌ها و موارد مشابه به سامانه آتش‌نشانی گزارش شد که با حضور به موقع نیروهای عملیاتی، تمامی این آتش‌سوزی‌ها مهار و از سرایت آنها به اراضی، باغات، املاک و تأسیسات مجاور جلوگیری شد.

سرپرست سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اراک اظهار داشت: در این بازه زمانی، آتش‌نشانان 11 عملیات مربوط به مشاهده جانوران وحشی و نجات حیوانات گرفتار را انجام دادند که تمامی این مأموریت‌ها با رعایت کامل اصول ایمنی، حفظ جان شهروندان و صیانت از حیات‌وحش انجام شد.

فضلی به اقدامات انجام شده برای جانوران زنده‌گیری شده و رهاسازی آنها در زیستگاه‌های طبیعی اشاره داشته و در این خصوص تصریح کرد: جانوران زنده‌گیری شده بعد از نجات یافتن توسط آتش‌نشانان شهرداری و پس از انجام اقدامات اولیه لازم، در زیستگاه‌های طبیعی مناسب رهاسازی شدند.

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