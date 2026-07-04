سرپرست سازمان آتشنشانی شهرداری اراک خبر داد:
ثبت 29 عملیات حریق و نجات؛ هفته پرکار آتشنشانان اراک
سرپرست سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری اراک گفت: آتشنشانان این شهر در بازه زمانی هفته گذشته با انجام 29 عملیات، حریق علفهای خشک و فضای سبز را مهار و حیوانات گرفتار را با رعایت کامل اصول ایمنی نجات دادند.
به گزارش ایلنا، محسن فضلی افزود: نیروهای عملیاتی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری اراک در بازه زمانی 6 تا 12 تیر ماه سال جاری، در مجموع 29 عملیات مرتبط با حریق علفهای خشک، فضای سبز، مشاهده جانوران وحشی و نجات حیوانات گرفتار را با موفقیت به انجام رساندند.
وی ادامه داد: بر اساس آمار ثبت شده، در این مدت 18 مورد حریق علفهای خشک، فضای سبز، بوستانها و موارد مشابه به سامانه آتشنشانی گزارش شد که با حضور به موقع نیروهای عملیاتی، تمامی این آتشسوزیها مهار و از سرایت آنها به اراضی، باغات، املاک و تأسیسات مجاور جلوگیری شد.
سرپرست سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری اراک اظهار داشت: در این بازه زمانی، آتشنشانان 11 عملیات مربوط به مشاهده جانوران وحشی و نجات حیوانات گرفتار را انجام دادند که تمامی این مأموریتها با رعایت کامل اصول ایمنی، حفظ جان شهروندان و صیانت از حیاتوحش انجام شد.
فضلی به اقدامات انجام شده برای جانوران زندهگیری شده و رهاسازی آنها در زیستگاههای طبیعی اشاره داشته و در این خصوص تصریح کرد: جانوران زندهگیری شده بعد از نجات یافتن توسط آتشنشانان شهرداری و پس از انجام اقدامات اولیه لازم، در زیستگاههای طبیعی مناسب رهاسازی شدند.