مردم محور اصلی حماسه وداع با «رهبر شهید» باشند

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، محمد نوذری عصر امروز در ستاد هماهنگی مراسم بدرقه و تشییع «رهبر شهید» با تأکید بر اینکه اقدامات لازم در استان به نحو شایسته‌ برنامه‌ریزی شده است، گفت: کمیته‌های تخصصی تشکیل شده و با جدیت در حال فعالیت هستند.

وی اضافه کرد: اما آنچه باید بیش از هر چیز مورد توجه قرار گیرد، نقش محوری «مردم» است. در این120 شب، شاهد بودیم که کار اصلی را مردم انجام دادند و مردم در تمامی صحنه‌ها سنگ تمام گذاشتند.

رئیس ستاد هماهنگی مراسم بدرقه و تشییع «رهبر شهید» با اشاره به ابعاد بی‌سابقه این مراسم گفت: پیش‌بینی‌ها حاکی از حضور بالغ بر 20 میلیون نفر در تهران است؛ جمعیتی که حتی از مجموع جمعیت بسیاری از کشورهای منطقه نیز بیشتر است، مدیریت این جمعیت عظیم، رسالتی خطیر است که نیازمند برنامه‌ریزی و هماهنگی همه‌جانبه در جوانب اجرایی و امنیتی است.

نوذری تصریح کرد: مسئولیت استقرار و خدمات‌رسانی استان قزوین در «منطقه 11 تهران» تعیین شده است، امکانات لازم برای این استقرار تأمین و در اختیار مسئولان مربوطه قرار گرفته و اکنون باید با هماهنگی‌های فشرده، برای حضور منسجم و خدمت‌رسانی شایسته به زائران در این منطقه برنامه‌ریزی کنیم.

وی ضمن قدردانی از پای کار بودن شهرداران و دهیاران، افزود: همه مدیران باید با تمام توان در میدان باشند، همچنین باید از ظرفیت‌های استانی «ستاد اجرایی فرمان امام (ره)» به نحو احسن استفاده شود تا در بخش‌های لجستیکی، پزشکی و تأمین آمبولانس‌ها هیچ‌گونه کمبودی احساس نشود.

استاندار قزوین در ستاد هماهنگی مراسم بدرقه «رهبر شهید» تصریح کرد: با توجه به پیش‌بینی گرمای هوا در روز مراسم و حجم عظیم جمعیت زائران، تأمین آب شرب اولویت قرار دارد، برهمین اساس، دستورات لازم جهت تأمین فوری 500 هزار تا یک میلیون بطری آب شرب صادر شده است.

وی افزود: به شهروندان توصیه می‌شود تنها افرادی که توانایی جسمی کافی دارند و حتماً با کوله‌پشتی مناسب و همراه داشتن آب و اقلام ضروری حضور یابند.

استاندار قزوین تصریح کرد: همه مدیران دستگاه‌های اجرایی استان باید با نگاهی جهادی پای کار باشند، از روابط عمومی‌ها نیز انتظار می‌رود با بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگی، ضمن اطلاع‌رسانی صحیح، به تبیین حال‌وهوای این وداع بزرگ کمک کنند.

نوذری با اشاره به موقعیت راهبردی قزوین به عنوان معبر اصلی تردد زائران از مناطق غرب و شمال غرب کشور، گفت: پیش‌بینی می‌شود تردد خودروها در محورهای استان 2 تا 3 برابر افزایش یابد؛ لذا راهداری و پلیس راه باید در آمادگی کامل باشند.

وی ادامه داد: با استقرار جرثقیل‌های سنگین و تیم‌های امدادی در نقاط حساس، هرگونه انسداد ناشی از تصادفات احتمالی بلافاصله پاکسازی شود تا ترافیک زائران روان باقی بماند.

استاندار قزوین بیان کرد: با هماهنگی‌های صورت‌گرفته، ظرفیت بیمارستان‌های استان برای خدمت‌رسانی به زائران احتمالی در حالت آماده‌باش قرار گرفته است تا با یک مدیریت منسجم و همه‌جانبه، شاهد برگزاری باشکوه این مراسم باشیم.

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