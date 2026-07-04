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هم‌افزایی استانداری با دادستانی و شهرداری قزوین برای برپایی مراسم تشییع رهبر شهید

هم‌افزایی استانداری با دادستانی و شهرداری قزوین برای برپایی مراسم تشییع رهبر شهید
کد خبر : 1808614
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معاونین سیاسی، امنیتی و اجتماعی و اقتصادی استاندار قزوین به همراه شهردار و دادستان قزوین در بازدید مشترک از موکب‌ها و نقاط استقرار خدمات‌رسانی به زائران و شرکت‌کنندگان در مراسم تشییع پیکر «شهید ایران»، بر لزوم ارائه خدمات مطلوب و در شأن مردم و عاشقان این شهید والامقام تأکید کردند.

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، شهرام احمدپور عصر امروز در حاشیه این بازدید میدانی، ضمن تقدیر از تلاش‌های خادمان موکب‌ها و دستگاه‌های امدادی و اجرایی اظهار داشت: با توجه به حضور گسترده و پرشور مردم ولایت‌مدار و انقلابی در مراسم تشییع پیکر مطهر شهید عزیز، تمامی تمهیدات لازم برای تأمین امنیت، تسهیل در تردد و ارائه خدمات بهداشتی و رفاهی پیش‌بینی شده است.

وی افزود: اولویت اصلی ما در ستاد استانی، حفظ نظم عمومی و در عین حال تکریم حداکثری زائرانی است که از نقاط مختلف برای وداع با این شهید گرانقدر به قزوین سفر کرده‌اند. هماهنگی میان نهادهای امنیتی و گروه‌های مردمی خادم در موکب‌ها، به بهترین شکل ممکن در حال انجام است.

معاونین استاندار در پایان این بازدید، ضمن گفتگو با خادمین موکب‌ها و شنیدن دغدغه‌های آنان، دستورات لازم را برای رفع برخی موانع اجرایی صادر و بر تداوم خدمات‌رسانی تا پایان مراسم و بازگشت کامل زائران تأکید کردند.

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