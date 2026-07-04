به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین،‌ محمد نوذری عصر امروز در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، با ادای احترام به جایگاه صنعتگران و تولیدکنندگان استان، از آنان به عنوان «میدان‌داران واقعی اقتصاد» یاد کرد و گفت: استان قزوین سهم بزرگی از اقتصاد ملی را بر عهده دارد.

وی اضافه کرد: مدیریت ارشد استان خود را مکلف می‌داند در کنار بخش خصوصی باشد، این شورا محلِ گره‌گشایی از مسائل تولید است و با تمام توان برای رفع موانع تلاش می‌کنیم.

استاندار قزوین تصریح کرد: پیگیری‌های مستمر مدیریت استان در تعامل با معاون اول رئیس‌جمهور، نتایج ملموسی داشته است؛ از جمله حل معضل 6 ساله شعاع 120 کیلومتری شهرک صنعتی کاسپین که با موفقیت در حال پیگیری است.

نوذری ادامه داد: همچنین با پیگیری‌های ویژه بخش عمده‌ای از گره‌های دیرینه حوزه فولاد استان از جمله فولاد فراد و آریان فولاد نیز باز شده است و روند حل مسائل با سرعت ادامه دارد.

استاندار قزوین با تأکید بر اینکه «ایران در دوران پسا‌جنگ، مسیر رسیدن به قدرتی بزرگ‌تر را طی می‌کند»، افزود: ما نسبت به مشکلات و گرفتاری‌های بخش خصوصی از جمله ناترازی‌های انرژی آگاهیم و آن را در سطوح ملی پیگیری می‌کنیم.

نوذری افزود: اگرچه ناترازی‌ها واقعیتی است که وجود دارد، اما گشایش‌های اقتصادی در حال شکل‌گیری است و با تدبیر این موانع نیز به مرور مرتفع خواهند شد.

وی در پایان تأکید کرد: دولت و بخش خصوصی در یک جبهه هستند، ما از مشکلات خبر داریم و با تداوم این نشست‌ها بنا داریم فضای کسب‌وکار استان را به سمت ثبات سوق دهیم.

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