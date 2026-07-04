رئیس اتاق بازرگانی قزوین:
شرکت توزیع برق برنامههای مدیریت مصرف را با هماهنگی صنعتگران اجرا کند
رئیس اتاق بازرگانی قزوین گفت: برنامههای مدیریت مصرف برق باید با هماهنگی و مشارکت صنعتگران اجرا شود تا ضمن تأمین برق مورد نیاز استان از توقف تولید و بروز خسارت برای واحدهای صنعتی جلوگیری شود.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، مهدی عبدیان عصر امروز در جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان قزوین با معرفی نمایندگان جدید بخش خصوصی، خواستار اعلام نظر اعضای شورا درباره ترکیب جدید نمایندگان شد که در نهایت هر هشت نفر موفق به کسب رأی اعتماد اعضای شورا شدند.
وی ضمن قدردانی از همکاری دستگاههای اجرایی از جمله گمرک، ادارهکل امور مالیاتی، سازمان تأمین اجتماعی و شرکتهای خدماترسان آب، برق و گاز، خواستار تعامل و هماهنگی بیشتر دستگاههای مسئول با بخش صنعت برای مدیریت مصرف برق شد.
عبدیان تأکید کرد: برنامههای مدیریت مصرف برق باید با هماهنگی و مشارکت صنعتگران اجرا شود تا ضمن تأمین برق مورد نیاز استان، از توقف تولید و بروز خسارت برای واحدهای صنعتی جلوگیری شود.
به گزارش ایلنا در این جلسه علی دهقان مدیرعامل شرکت مژده وصل شیراز به عنوان نماینده بخش خصوصی در حوزه صنعت و معدن، حسین سپهرنژاد مدیرعامل شرکت تولید صنعتی خودرو نورآوران به عنوان نماینده حوزه کارآفرینی، کسبوکارهای نوین و دانشبنیان، مهدی رجبی مدیرعامل شرکت رامند مجار در حوزه کشاورزی نوین و گلخانهها، غلامحسین جعفرزاده مدیرعامل شرکت کشت و صنعت طلاچین در حوزه صنایع تبدیلی، خداداد بیگی مدیرعامل مجتمع پذیرایی مجلل آرامهر در حوزه خدمات، سرمایهگذاری و گردشگری، مجتبی شهرامیار مدیرعامل شرکت توسعه بازار راسن در حوزه کشاورزی، سعید سعیدی مدیرعامل شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی البرز در حوزه تجارت و گمرک و محسن رضایی مدیرعامل شرکت شهرک صنعتی کاسپین به عنوان نماینده اتاق در حوزه مالیات، کار و تأمین اجتماعی معرفی و مورد تأیید اعضای شورا قرار گرفتند.