خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیرکل بنیاد مسکن فارس تاکید کرد؛

تسریع در اجرای پروژه‌های مسکن شهرک نشاط و میانرود شیراز

تسریع در اجرای پروژه‌های مسکن شهرک نشاط و میانرود شیراز
کد خبر : 1808597
لینک کوتاه کپی شد.

در راستای پیگیری مستمر روند اجرای پروژه‌های عمرانی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در شیراز، نشست بررسی آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه‌های شهرک نشاط و میانرود با حضور مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان فارس در محل پروژه شهرک نشاط برگزار شد.

به گزارش ایلنا، در این نشست روند پیشرفت عملیات اجرایی پروژه‌ها، مصوبات جلسات پیشین معاونت مسکن شهری و تصمیمات اتخاذشده مورد بررسی قرار گرفت و گزارشی از آخرین وضعیت اجرای طرح‌ها ارائه شد.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان فارس، با بررسی روند فعالیت بچینگ، ماشین‌آلات پروژه، برنامه‌ریزی برای آغاز اجرای واحدهای تجاری و تسریع در عملیات احداث و آسفالت مسیر ورودی شهرک نشاط، بر لزوم تسریع در اجرای تمامی بخش‌های این طرح تأکید کرد.

علی‌نقی طبیب لقمانی با بیان اینکه پروژه بزرگ مسکونی شهرک نشاط شیراز یکی از مهم‌ترین طرح‌های بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در استان فارس است، اظهار کرد: این پروژه نقش مؤثری در خانه‌دار شدن متقاضیان مسکن و پاسخگویی به بخش قابل توجهی از تقاضای انباشته این حوزه دارد و تسریع در اجرای آن، علاوه بر تأمین مسکن برای هزاران خانوار، زمینه افزایش رضایتمندی متقاضیان و تحقق اهداف دولت در حوزه تأمین مسکن را فراهم می‌کند.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان فارس افزود: اجرای این طرح از منظر توسعه شهری و اقتصادی نیز اهمیت ویژه‌ای دارد، زیرا ایجاد ظرفیت‌های جدید سکونتی، کاهش حاشیه‌نشینی، هدایت توسعه شهری به سمت الگوهای برنامه‌ریزی‌شده و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان را به دنبال خواهد داشت.

لقمانی ادامه داد: اجرای پروژه‌های بزرگ مسکونی مانند شهرک نشاط، موجب رونق صنعت ساختمان، افزایش اشتغال در بخش‌های مرتبط، فعال شدن صنایع وابسته و تقویت چرخه اقتصادی استان می‌شود.

وی تصریح کرد: افزایش عرضه واحدهای مسکونی می‌تواند به ایجاد تعادل در بازار مسکن، کاهش التهاب قیمت‌ها، محدود شدن فعالیت‌های سوداگرانه و تسهیل دسترسی اقشار مختلف جامعه به مسکن مناسب کمک کند.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان فارس تأکید کرد: بنیاد مسکن با تداوم نظارت میدانی، رفع موانع اجرایی و تأمین منابع مورد نیاز، روند اجرای پروژه‌های شهرک نشاط و میانرود را با هدف تسریع در بهره‌برداری و پاسخگویی به مطالبات متقاضیان با جدیت دنبال می‌کند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی