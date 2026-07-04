رئیس کل دادگستری فارس:
از اجرای پروژههای آب و فاضلاب حمایت میکنیم
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان فارس بر نقش تعامل دستگاههای اجرایی و قضایی در رفع موانع خدمترسانی و تسریع در اجرای پروژههای آب و فاضلاب تأکید کرد.
به گزارش ایلنا، علی شبانی در دیدار با رئیس کل دادگستری استان ضمن تبریک هفته قوه قضائیه و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دستگاه عدالت، گزارشی از آخرین وضعیت تأمین و توزیع آب شرب، اجرای طرحهای توسعهای و پروژههای فاضلاب در مناطق مختلف استان ارائه کرد.
وی با اشاره به نقش مؤثر تعامل میان دستگاههای اجرایی و قضایی در رفع موانع خدمترسانی، از همکاری و همراهی دادگستریهای شهرستانهای فارس در تسهیل روند اجرای پروژههای آب و فاضلاب و حمایت از اقدامات زیربنایی این شرکت قدردانی کرد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان فارس اظهار داشت: همراهی مجموعه قضایی استان، زمینهساز تسریع در اجرای طرحهای عمرانی و خدماتی و ارتقای کیفیت خدمترسانی به مردم در نقاط مختلف فارس بوده و تداوم این همکاریها میتواند نقش مهمی در تحقق اهداف توسعهای حوزه آب و فاضلاب ایفا کند.
در ادامه، رئیس کل دادگستری استان فارس هم با قدردانی از تلاشهای مدیران و کارکنان شرکت آب و فاضلاب استان در تأمین پایدار آب شرب و اجرای پروژههای فاضلاب، خدمات این مجموعه را از اقدامات مؤثر در ارتقای رفاه عمومی و توسعه زیرساختهای استان دانست.
حجتالاسلام والمسلمین سیدصدرالله رجایینسب با تأکید بر اهمیت راهبردی پروژههای آب و فاضلاب در زندگی مردم، آمادگی کامل دستگاه قضایی استان را برای حمایت، رفع موانع حقوقی و تسریع در روند اجرای طرحهای این حوزه اعلام کرد و بر تداوم تعامل سازنده میان دادگستری و شرکت آب و فاضلاب فارس تأکید داشت.
رئیس کل دادگستری فارس همچنین خدمترسانی در حوزه آب را از مهمترین مسئولیتهای اجتماعی و زیرساختی کشور برشمرد و تلاشهای مجموعه آبفا فارس را در این زمینه شایسته تقدیر دانست.
این دیدار در ادامه نشستهای مشترک شرکت آب و فاضلاب استان فارس با دستگاههای اجرایی و حاکمیتی، با هدف تقویت همکاریهای بینبخشی، همافزایی بیشتر و حمایت از اجرای پروژههای زیربنایی آب و فاضلاب در سطح استان برگزار شد.