ضرب و شتم دو نفر از کارگران حوزه اتفاقات برق شیراز در شهرستان کوار
محمدامین شریفی، یکی از کارگران حوزه اتفاقات شرکت توزیع نیروی برق شیراز، هنگام انجام مأموریت و پس از اعزام برای قطع اشتراک متخلفان حوزه کشاورزی در شهرستان کوار، مورد ضربوشتم قرار گرفت.
به گزارش ایلنا، در این حادثه، خسرو فرمانی، یکی دیگر از کارگران این شرکت نیز از ناحیه سر مصدوم شد و پس از دریافت خدمات درمانی از بیمارستان مرخص شد.
این حادثه در شهرستان کوار رخ داد و کارگران شرکت توزیع نیروی برق شیراز به دلیل آسیبدیدگی از ناحیه سر به بیمارستان منتقل شدند.
احمدرضا خسروی، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق شیراز، به همراه جمعی از مسئولان این شرکت با حضور در بیمارستان از کارگران آسیبدیده عیادت و ضمن ابراز همدردی، نسبت به این حادثه ابراز نگرانی کرد.
وی در این دیدار با اشاره به مخاطراتی که کارگران و مأموران برق در جریان مقابله با تخلفات و زیادهخواهی برخی بهرهبرداران با آن روبهرو هستند، تأکید کرد: این اقدامات علاوه بر غیرقانونی بودن، جرم محسوب میشود و پیگیریهای قانونی لازم در این زمینه انجام خواهد شد.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق شیراز افزود: متأسفانه در برخی مناطق، برخی بهرهبرداران کشاورزی با دستکاری کنتورها و استفاده غیرمجاز از برق، به شبکه توزیع آسیب وارد میکنند و مأموران برق هنگام اجرای قانون با تهدید و ضربوشتم مواجه میشوند.
خسروی با اشاره به موارد مشابه گذشته گفت: در برخی موارد، متخلفان علاوه بر تهدید کارکنان، خودروهای مأموران شرکت توزیع برق را نیز به آتش کشیدهاند.
بهنام ناهید، فرماندار شهرستان کوار، به همراه شهرداران نیز با حضور در بیمارستان از محمدامین شریفی و دیگر کارگران مصدوم عیادت کردند و بر ضرورت حمایت از کارکنان شرکت توزیع نیروی برق در برابر چنین حوادثی تأکید کردند.
بر اساس این گزارش، اقدامات لازم برای شناسایی و دستگیری عاملان این حادثه و همچنین پیگیریهای حقوقی برای دفاع از حقوق کارگران آسیبدیده در حال انجام است.