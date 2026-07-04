پرداخت ۴۰ درصد مطالبات گندمکاران گلستانی تا ۲۰ خرداد

به گزارش ایلنا از گلستان، علی اصغر طهماسبی از طرح خرید تصمینی گندم امسال بیش از ۸۰۰ هزار تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان استان توسط مراکز خرید تضمینی گندم خبر داد وگفت: ارزش ریالی این میزان گندم خریداری شده ۴۰ هزار میلیارد تومان است که تاکنون ۱۰ هزار میلیارد تومان آن پرداخت شده است.

وی گفت: تاکنون مطالبه گندمکارانی که اسناد خرید آن‌ها تا تاریخ ۲۰ خردادماه به بانک ارسال شده پرداخت شده است. این کشاورزان تاکنون ۴۰ درصد مطالبه خود را دریافت کرده‌اند و روال پرداخت به صورت تدریجی توسط دولت پرداخت خواهد شد.

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