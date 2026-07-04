به گزارش ایلنا از گلستان، حسین فندرسکی در دیدار با رئیس دانشگاه علمی کاربردی استان با اشاره به نیاز روزافزون معادن استان به نیروی انسانی متخصص و آموزش‌دیده گفت: هموارسازی مسیر آموزشی و ایجاد دوره‌های مهارتی هدفمند می‌تواند نقش مهمی در ارتقای بهره‌وری و ایمنی واحدهای معدنی داشته باشد. خانه معدن آماده است نیازهای واقعی بخش معدن را به‌صورت دقیق در اختیار دانشگاه قرار دهد تا برنامه‌های آموزشی بر اساس واقعیت‌های میدانی طراحی شوند.

فندرسکی با اشاره به ظرفیت دانشگاه علمی‌کاربردی گلستان برای ایجاد دوره‌های کوتاه‌مدت، برگزاری کارگاه‌های تخصصی و حتی راه‌اندازی رشته‌های جدید مرتبط با معدن گفت: پیوند صنعت و دانشگاه باید از سطح شعار فراتر رود و به همکاری عملیاتی و اثرگذار تبدیل شود.

وی افزود: برگزاری دوره‌های ایمنی و HSE ویژه کارگران و تکنسین‌های معدن - طراحی دوره‌های مهارتی برای ماشین‌آلات معدنی و تکنولوژی‌های نوین استخراج - امکان حضور دانشجویان در معادن استان برای کارورزی و پروژه‌های عملی - تعریف پروژه‌های پژوهشی مشترک برای حل چالش‌های فنی و زیست‌محیطی معادن - برگزاری همایش‌ها و نشست‌های تخصصی مشترک در حوزه معدن و صنایع وابسته و…در این دیدارنیز مورد بررسی قرار گرفت.

حمیدرضا عسگری، رئیس دانشگاه علمی‌کاربردی استان گلستان، در دیدار با رئیس خانه معدن استان با تأکید بر ضرورت تقویت ارتباط میان دانشگاه و صنعت گفت: دانشگاه علمی‌کاربردی آماده است بر اساس نیازهای واقعی بخش معدن، دوره‌های کوتاه‌مدت، کارگاه‌های تخصصی و حتی رشته‌های جدید مرتبط با این حوزه را طراحی و اجرا کند.

عسگری با بیان اینکه آموزش‌های مهارتی باید متناسب با شرایط میدانی معادن باشد، افزود: هدف ما تربیت نیروی کار متخصص و توانمند است؛ نیروهایی که بتوانند در محیط واقعی معدن فعالیت کنند و استانداردهای ایمنی و بهره‌وری را ارتقا دهند.

او همچنین با اشاره به ظرفیت‌های دانشگاه در حوزه آموزش‌های عملی و کارورزی اظهار داشت: پیوند صنعت و دانشگاه باید از سطح شعار فراتر رود و به همکاری عملیاتی تبدیل شود. ما آماده‌ایم دانشجویان را در قالب کارورزی، پروژه‌های میدانی و دوره‌های مهارتی وارد محیط معدن کنیم تا آموزش‌ها اثر واقعی داشته باشد.

رئیس دانشگاه علمی‌کاربردی گلستان از آمادگی این دانشگاه برای اجرای پروژه‌های پژوهشی مشترک نیز خبر داد و گفت: همکاری با خانه معدن می‌تواند به حل چالش‌های فنی، زیست‌محیطی و ایمنی معادن استان کمک کند.

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