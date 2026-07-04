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مدیرکل راهداری استان خبرداد؛

آمادگی کامل ۷۴ مجتمع خدماتی فارس جهت خدمت‌رسانی به مسافران

آمادگی کامل ۷۴ مجتمع خدماتی فارس جهت خدمت‌رسانی به مسافران
کد خبر : 1808569
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مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان فارس، از آمادگی حداکثری ۷۴ مجتمع خدماتی-رفاهی بین‌راهی این استان برای ارائه خدمات به مسافران و کاربران جاده‌ای خبر داد.

به گزارش ایلنا؛ علیرضا امیری با اشاره به افزایش تردد در محورهای مواصلاتی استان، تأکید کرد که تمامی مجتمع‌ها با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، تمهیدات لازم را جهت ارائه خدمات رفاهی، بهداشتی و خدماتی فراهم آورده‌اند.

امیری خاطرنشان کرد که نظارت مستمر بر کیفیت خدمات، از جمله وضعیت سرویس‌های بهداشتی، نمازخانه‌ها، جایگاه‌های سوخت و واحدهای پذیرایی، در اولویت قرار دارد تا آسایش مسافران تضمین شود. 

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده ای استان فارس افزود: این مجتمع‌ها با نقش‌آفرینی در کاهش خستگی رانندگان و ارتقای ایمنی سفر، از ارکان اصلی شبکه راه‌های استان محسوب می‌شوند.

در پایان، وی از بهره‌برداران خواست با رعایت تکریم مسافران و حفظ استانداردهای بهداشتی، کیفیت خدمات خود را ارتقا دهند.

 

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