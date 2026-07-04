قیمت طلا، سکه و ارز امروز شنبه ۱۳ تیر ۱۴۰۵
سکه و طلا امروز در بازار با افزایش قیمت همراه است و هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت ۱۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان در بازار در حال معامله می باشد.
به گزارش ایلنا ازرشت، قیمت طلا، سکه و ارز امروز شنبه ۱۳ تیر ۱۴۰۵ در بازار با نرخهای زیر در حال داد و ستد است:
تمام سکه طرح جدید ۱۷۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان
تمام سکه طرح قدیم ۱۷۴ میلیون تومان
نیم سکه ۹۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
ربع سکه ۵۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
سکه گرمی ۲۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت ۱۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان در حال معامله است.
قیمت انس جهانی طلا به ۴۱۷۵ دلار رسیده و هر دلار در بازار نیز ۱۷۵ هزار و ۲۰۰ تومان معامله میشود.