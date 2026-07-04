کشف بیش از ۲۴ کیلوگرم تریاک از مرد ۳۷ ساله در رودسر
فرمانده انتظامی رودسر از کشف بیش از ۲۴ کیلوگرم تریاک در عملیات مشترک با پلیس مبارزه با موادمخدر استان گیلان در بخش مرکزی شهرستان رودسر خبر داد.
به گزارش ایلنا، سرهنگ سید جلالالدین جوانمردی با اشاره به اینکه اعتیاد و موادمخدر عامل وقوع بسیاری از ناهنجاریهای اجتماعی در جامعه است اظهار کرد: مبارزه با این پدیده شوم به صورت مستمر در دستور کار پلیس قرار دارد.
وی در ادامه افزود: در پی دریافت خبری مبنی بر نگهداری و فروش مقدار قابل توجهی موادمخدر توسط فردی در بخش مرکزی شهرستان رودسر بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان و شهرستان رودسر قرار گرفت.
فرمانده انتظامی شهرستان رودسر با اشاره به اینکه با استفاده از شیوههای فنی کشف جرم محل اختفاء متهم شناسائی و پس از هماهنگی قضائی در عملیات مشترک با پلیس مبارزه با موادمخدر استان متهم و ۵ همدست وی دستگیر شدند تصریح کرد: در بازرسی از محل مذکور ۲۴ کیلو و ۷۲۰ گرم تریاک، ۱۰۵ گرم سوخته تریاک و تعدادی از آلات استعمال موادمخدر نیز کشف شد.
این مقام انتظامی بیان داشت: متهم ۳۷ساله به همراه ۵ همدستش پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.
سرهنگ جوانمردی در پایان ضمن تقدیر و تشکر از همکاری و تعامل آحاد مردم با پلیس برای مبارزه با قاچاقچیان و توزیعکنندگان موادمخدر خاطرنشان کرد: مبارزه با پدیده شوم موادمخدر به عنوان یکی از مهمترین عوامل فروپاشی خانوادهها و سرمنشاء بسیاری از ناهنجاریهای اجتماعی، نیازمند همکاری همه جانبه مردم و نهادهای مسئول با مجموعه انتظامی است.