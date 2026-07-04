کشف بیش از ۲۴ کیلوگرم تریاک از مرد ۳۷ ساله در رودسر

به گزارش ایلنا، سرهنگ سید جلال‌الدین جوانمردی با اشاره به اینکه اعتیاد و موادمخدر عامل وقوع بسیاری از ناهنجاری‌های اجتماعی در جامعه است اظهار کرد: مبارزه با این پدیده شوم به صورت مستمر در دستور کار پلیس قرار دارد.

وی در ادامه افزود: در پی دریافت خبری مبنی بر نگهداری و فروش مقدار قابل توجهی موادمخدر توسط فردی در بخش مرکزی شهرستان رودسر بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان و شهرستان رودسر قرار گرفت.

فرمانده انتظامی شهرستان رودسر با اشاره به اینکه با استفاده از شیوه‌های فنی کشف جرم محل اختفاء متهم شناسائی و پس از هماهنگی قضائی در عملیات مشترک با پلیس مبارزه با موادمخدر استان متهم و ۵ همدست وی دستگیر شدند تصریح کرد: در بازرسی از محل مذکور ۲۴ کیلو و ۷۲۰ گرم تریاک، ۱۰۵ گرم سوخته تریاک و تعدادی از آلات استعمال موادمخدر نیز کشف شد.

این مقام انتظامی بیان داشت: متهم ۳۷ساله به همراه ۵ همدستش پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

سرهنگ جوانمردی در پایان ضمن تقدیر و تشکر از همکاری و تعامل آحاد مردم با پلیس برای مبارزه با قاچاقچیان و توزیع‌کنندگان موادمخدر خاطرنشان کرد: مبارزه با پدیده شوم موادمخدر به عنوان یکی از مهمترین عوامل فروپاشی خانواده‌ها و سرمنشاء بسیاری از ناهنجاری‌های اجتماعی، نیازمند همکاری همه جانبه مردم و نهادهای مسئول با مجموعه انتظامی است.

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