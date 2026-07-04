تأمین آب پایدار؛ ضرورت توسعه صنایع غذایی و تبدیلی

در سفر مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس، به شهرستان جهرم و در نشست مشترک با فرماندار ویژه شهرستان، نمایندگان مالکان اراضی همجوار شهرک صنعتی جهرم و جمعی از مسئولان، موضوع اجرای طرح توسعه شهرک صنعتی جهرم، تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز، توسعه ناحیه صنعتی کوثر، تأمین پایدار آب و برق و ارتقای زیرساخت‌های صنعتی شهرستان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

در این سفر، مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس ضمن بازدید میدانی از شهرک صنعتی جهرم و ناحیه صنعتی کوثر، از نزدیک در جریان وضعیت زیرساخت‌ها، ظرفیت‌های تولیدی، روند فعالیت واحدهای صنعتی و مهم‌ترین نیازهای توسعه‌ای این دو مجموعه قرار گرفت.

توسعه شهرک صنعتی جهرم در اولویت برنامه‌های شرکت

عباس برنهاد، مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس، در نشست مشترک با فرماندار ویژه جهرم با اشاره به جایگاه این شهرک در توسعه اقتصادی منطقه اظهار داشت: شهرک صنعتی جهرم از شهرک‌های صنعتی تقاضامحور استان فارس است و توسعه آن به دلیل استقبال سرمایه‌گذاران و تکمیل ظرفیت اراضی موجود دراین شهرک صنعتی، یکی از اولویت‌های توسعه‌ای شرکت شهرک‌های صنعتی فارس محسوب می‌شود.

وی افزود: با توجه به پیگیری‌های مؤثر نماینده مردم شهرستان‌های جهرم و خفر در مجلس شورای اسلامی، اجرای طرح توسعه این شهرک در دستور کار قرار گرفته است و تمامی مراحل آن بر اساس ضوابط و مقررات، مطالعات امکان سنجی و با تعامل و توافق با مالکان اراضی همجوار دنبال خواهد شد.

برنهاد با تأکید بر اینکه توسعه شهرک صنعتی جهرم از توجیه اقتصادی مناسبی برخوردار است، خاطرنشان کرد: تکمیل ظرفیت شهرک و افزایش تقاضای استقرار واحدهای تولیدی، اجرای طرح توسعه را به ضرورتی اجتناب‌ناپذیر تبدیل کرده است؛ اقدامی که زمینه جذب سرمایه‌گذاران جدید، افزایش تولید، ایجاد اشتغال و شتاب‌بخشی به روند توسعه صنعتی شهرستان جهرم را فراهم خواهد کرد.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای تأمین آب پایدار شهرک صنعتی جهرم گفت: با پیگیری‌ها و مذاکرات دکتر رضایی‌کوچی نماینده مردم شهرستان‌های جهرم و خفر در مجلس شورای اسلامی با مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای فارس، ، تخصیص ۲۰ لیتر بر ثانیه آب از خط انتقال سد سلمان فارسی توسط شرکت آب منطقه‌ای فارس انجام شده است و امیدواریم با تکمیل فرآیندهای اجرایی و اتصال این خط انتقال به شهرک صنعتی، یکی از مهم‌ترین نیازهای زیرساختی واحدهای تولیدی مرتفع شود.

برنهاد افزود: یکی از مزیت‌های مهم شهرک صنعتی جهرم، استقرار واحدهای صنایع غذایی، صنایع تبدیلی و صنایع تکمیلی کشاورزی است و تأمین آب پایدار، نقش تعیین‌کننده‌ای در افزایش ظرفیت تولید، توسعه این صنایع و ایجاد ارزش افزوده در بخش کشاورزی شهرستان خواهد داشت.

وی همچنین از بررسی موضوع ارتقای ظرفیت تصفیه‌خانه فاضلاب شهرک صنعتی جهرم در قالب برنامه‌های توسعه‌ای آینده خبر داد و بر ضرورت اجرای این طرح برای پاسخگویی به نیازهای آتی واحدهای صنعتی تأکید کرد.

حمایت از توسعه زیرساخت‌های صنعتی شهرستان

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس در این نشست از فرماندار ویژه شهرستان جهرم خواست با حمایت از اختصاص اعتبارات عمرانی در شورای برنامه‌ریزی شهرستان، زمینه تسریع در اجرای پروژه‌های زیرساختی و توسعه شهرک‌ها و نواحی صنعتی را فراهم کند.

وی همچنین درباره ناحیه صنعتی کوثر جهرم اظهار داشت: با همکاری شرکت توزیع نیروی برق فارس، خط انتقال برق این ناحیه اجرا شده و امکان تأمین پنج مگاوات برق برای واحدهای صنعتی فراهم شده است که این اقدام نقش مهمی در جذب سرمایه‌گذاران و توسعه فعالیت‌های تولیدی این ناحیه خواهد داشت.

ظرفیت‌های صنعتی جهرم شهرک صنعتی جهرم با مساحت ۴۰ هکتار، دارای ۵۶ قرارداد واگذاری، ۳۶ واحد بهره‌بردار فعال و حدود یک‌هزار و ۵۰۰ نفر اشتغال مستقیم است.

همچنین ناحیه صنعتی کوثر جهرم با وسعت ۶۳ هکتار، دارای ۲۶ قرارداد واگذاری، ۸ واحد صنعتی فعال و ۱۵۰ نفر اشتغال است و با تکمیل زیرساخت‌های آب و برق، ظرفیت مناسبی برای استقرار واحدهای تولیدی جدید و توسعه سرمایه‌گذاری صنعتی در جنوب استان فارس خواهد داشت.

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