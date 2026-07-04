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مدیرعامل شرکت توزیع برق لرستان خبر داد؛

اجرای گسترده طرح «مهتاب» باهدف مدیریت هوشمند تلفات انرژی و مقابله با استفاده غیرمجاز از برق در سطح استان

اجرای گسترده طرح «مهتاب» باهدف مدیریت هوشمند تلفات انرژی و مقابله با استفاده غیرمجاز از برق در سطح استان
کد خبر : 1808478
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مدیرعامل شرکت توزیع برق لرستان از اجرای گسترده طرح «مهتاب» باهدف مدیریت هوشمند تلفات انرژی و مقابله با استفاده غیرمجاز از برق در سطح استان خبر داد.

به گزارش ایلنا، شیرزاد جمشیدی روز شنبه سیزدهم تیر ماه در گفت و گو با خبرنگاران با بیان اینکه طرح «مهتاب» با بهره‌گیری از توان اکیپ‌های عملیاتی و اجرای مانورهای جهادی، نقش مؤثری در صیانت از شبکه توزیع برق و حفظ حقوق مشترکان ایفا کرده است، اظهار داشت: در قالب اجرای این طرح ۳۴ اکیپ عملیاتی در حوزه‌های جمع‌آوری برق‌های غیرمجاز، تست و بازرسی انشعابات، نصب و تعویض کنتور و تسریع در فرایندهای فنی و اجرایی به‌صورت مستمر فعالیت کردند. 

مدیرعامل شرکت توزیع برق لرستان، افزود: در این مانور، ۱۰۵ انشعاب برق غیرمجاز مشهود و نامشهود شناسایی، اصلاح و جمع‌آوری شد و همچنین ۴۵۸ متر کابل مربوط به انشعابات غیرمجاز از شبکه حذف شد که اقدامی مؤثر در کاهش تلفات و افزایش ایمنی شبکه به شمار می‌رود. 

جمشیدی، ادامه داد: در راستای ارتقای دقت اندازه‌گیری و ساماندهی انشعابات، ۷۶ دستگاه کنتور جدید نصب، ۲۱ دستگاه کنتور انشعاب غیردائم راه‌اندازی و ۷۹ دستگاه کنتور معیوب نیز تعویض شد. همچنین ۱۴۸ فیوز محدودکننده برای مدیریت مصرف و جلوگیری از تخلفات نصب شد. 

وی با اشاره به اقدامات نظارتی انجام‌شده، گفت: در این طرح، مکان‌های تجاری، چاه‌های کشاورزی، ورودی شهرها و محورهای روستایی مورد بازرسی قرار گرفت و ۹۰ انشعاب چاه کشاورزی و عادی و همچنین ۴۷ انشعاب مربوط به اماکن مذهبی و مساجد تست و بررسی شدند. 

مدیرعامل شرکت توزیع برق لرستان، تصریح کرد: در جریان این بازرسی‌ها، یک انشعاب غیرمجاز در یکی از اماکن مذهبی و دو انشعاب برق غیرمجاز دیماندی نیز شناسایی شد که اقدامات قانونی لازم برای ساماندهی آن‌ها در دستور کار قرار گرفت. 

جمشیدی با تأکید بر استمرار اجرای طرح «مهتاب»، تصریح کرد: مقابله با برق‌های غیرمجاز، کاهش تلفات انرژی، ارتقای پایداری شبکه و رعایت حقوق مشترکان قانون‌مدار از اولویت‌های شرکت است و این برنامه‌ها با همکاری مردم و تلاش شبانه‌روزی کارکنان تا دستیابی به شبکه‌ای ایمن، پایدار و هوشمند ادامه خواهد داشت.

 

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