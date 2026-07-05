ایلنا گزارش می دهد؛
گردشگری فارس در شوک تصمیمات متناقض/ پروازها بازگشتند، تلفن هتلها قطع شد
اختلال در ارتباطات هتلها صدای فعالان گردشگری را بلند کرد
صنعت گردشگری فارس که پس از ماهها رکود، نشانههایی از بازگشت تدریجی به چرخه فعالیت را تجربه میکند، همزمان با چالشهایی روبهرو شده که فعالان این حوزه از آن به عنوان «موانع خودساخته» یاد میکنند؛ موانعی که نه از کاهش تقاضای سفر، بلکه از تصمیمات اداری و فشارهای اجرایی ناشی میشود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، در شرایطی که از سرگیری پروازها میتواند موتور محرک بازار سفر و اقامت باشد، قطع ناگهانی خطوط تلفن برخی هتلها، مطالبه هزینههای پیشبینینشده، افزایش بار مالی بر واحدهای گردشگری و تداوم مشکلات دفاتر خدمات مسافرتی، چشمانداز احیای این صنعت را با ابهام مواجه کرده است.
فعالان گردشگری معتقدند استمرار این روند، توان اقتصادی هتلها و آژانسهای مسافرتی را بیش از گذشته تحلیل میبرد و فرصت بهرهگیری از نخستین نشانههای رونق بازار را از بین میبرد.
به باور آنان، گردشگری برای خروج از شرایط فعلی بیش از هر زمان دیگری به ثبات در تصمیمگیری، حمایت عملی دستگاههای مسئول و پرهیز از تحمیل هزینههای ناگهانی نیاز دارد؛ زیرا هرگونه اختلال در زیرساختهای خدماتی یا افزایش فشارهای مالی، مستقیماً بر اعتماد گردشگران، کیفیت خدمات و چرخه اقتصادی این صنعت اثر میگذارد و میتواند روند بازسازی یکی از مهمترین بخشهای درآمدزا و اشتغالآفرین استان فارس را با وقفهای دوباره روبهرو کند.
قطع ناگهانی خطوط تلفن هتلها برای دریافت هزینه رُند بودن شماره
رئیس جامعه هتلداران فارس با انتقاد از قطع ناگهانی خطوط تلفن هتلها به بهانه دریافت هزینه «رُند بودن شماره»، این اقدام را عامل بروز خسارت به مراکز اقامتی دانست و خواستار پاسخگویی مسئولان مخابرات و وزارت ارتباطات درباره مبنای قانونی و نحوه اجرای این طرح شد.
سید حسن سیادتان در گفت و گو با ایلنا با انتقاد از قطع ناگهانی خطوط تلفن تعدادی از هتلهای استان اظهار کرد: متأسفانه هر روز شاهد تصمیمی هستیم که به صنعت گردشگری آسیب میزند و این بار نوبت به قطع خطوط تلفن هتلها رسیده است. چندین روز است که خطوط برخی هتلها بدون اطلاع قبلی قطع شده و پس از پیگیریها مشخص شده که علت آن دریافت هزینه بابت «رُند بودن شماره تلفن» است.
وی افزود: از هتلهایی که سالها پیش خطوط تلفن خود را خریداری کردهاند، اکنون مبالغی تحت عنوان هزینه رُند بودن شماره مطالبه میشود. این موضوع تنها شامل هتلها نیست و بیمارستانها و حتی برخی منازل شخصی نیز با همین مشکل مواجه شدهاند.
سیادتان با بیان اینکه در هیچ جای دنیا خدماتی بدون اطلاع قبلی قطع نمیشود، گفت: پیش از هرگونه اقدام باید به مشترک اطلاعرسانی شود، اما در این مورد بدون هیچ پیام یا اخطاری خطوط تلفن هتلها قطع شده است. این اقدام خسارت مستقیم به مراکز اقامتی وارد کرده، زیرا علاوه بر قطع ارتباطات، سامانههای رزرو و اینترنت وابسته به این خطوط نیز از دسترس خارج شده و روند فعالیت هتلها مختل شده است.
رئیس جامعه هتلداران فارس ادامه داد: هر جا موضوع را پیگیری میکنیم، مسئولان استان اعلام میکنند که این تصمیم از تهران و بهصورت متمرکز اتخاذ شده است. مشخص نیست این اقدام بر اساس مصوبه مجلس، دستورالعمل وزارت ارتباطات یا تصمیم داخلی مخابرات انجام شده و لازم است مسئولان در این زمینه شفافسازی کنند.
دریافت مبالغ میلیونی برای هر خط تلفن
وی با اشاره به مبالغ دریافتی از هتلها تصریح کرد: میزان این مبالغ بسته به نوع شماره تلفن متفاوت بوده و از حدود ۵ میلیون تومان تا ارقام بالاتر برای هر خط دریافت شده است. بسیاری از هتلها به دلیل نیاز فوری به برقراری ارتباط و ادامه فعالیت، ناچار شدهاند این مبالغ را پرداخت کنند تا خطوطشان دوباره وصل شود.
سیادتان با تأکید بر شرایط دشوار صنعت گردشگری گفت: هتلها از ماههای گذشته به دلیل شرایط کشور، کاهش سفرها و رکود بازار با مشکلات فراوانی روبهرو بودهاند و اکنون نیز با ضریب اشغال حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد و ارائه تخفیفهای ۵۰ درصدی فعالیت میکنند. در چنین شرایطی تحمیل هزینههای جدید، فشار مضاعفی بر این صنعت وارد میکند.
وی افزود: جای تعجب دارد که به جای حمایت از گردشگری، هر روز هزینه یا الزام تازهای به فعالان این حوزه تحمیل میشود. یک روز از سوی گاز، روز دیگر از سوی برق یا آب و اکنون نیز از سوی مخابرات. این در حالی است که تمامی هزینههای قانونی در زمان خرید خطوط پرداخت شده و اکنون مطالبه مجدد مبالغ بر اساس قیمت روز، قابل پذیرش نیست.
مطالبه شفافسازی از مخابرات و وزارت ارتباطات
رئیس جامعه هتلداران فارس از مسئولان خواست علت اجرای این طرح را بهصورت شفاف اعلام کنند و گفت: انتظار داریم مدیران مخابرات و وزارت ارتباطات توضیح دهند که چرا بدون اطلاع قبلی خطوط تلفن هتلها و حتی برخی مراکز درمانی قطع شده و بر چه مبنای قانونی مبالغ جدید مطالبه میشود.
سیادتان با تأکید بر ضرورت حمایت از صنعت گردشگری خاطرنشان کرد: امروز گردشگری و هتلداری بیش از هر زمان دیگری نیازمند حمایت است، نه اینکه با تصمیمات ناگهانی و هزینههای پیشبینینشده، مشکلات این بخش افزایش یابد. مسئولان باید هرچه سریعتر نسبت به رفع این مشکل و جلوگیری از تکرار چنین اقداماتی چارهاندیشی کنند.
بازگشت تدریجی پروازها، نخستین نشانه احیای گردشگری است
رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی استان فارس نیز با اشاره به آغاز تدریجی فعالیت پروازهای داخلی و خارجی، بازگشت پروازها را گامی مؤثر در رونق دوباره گردشگری دانست و گفت: با وجود نشانههای امیدوارکننده برای احیای سفر، دفاتر خدمات مسافرتی همچنان با مشکلات جدی از جمله خسارتهای ناشی از رکود و فشارهای تأمین اجتماعی مواجه هستند و ادامه فعالیت آنها بیش از هر چیز به سیاستهای کلان کشور بستگی دارد.
محمود فخری در گفت و گو با ایلنا درباره وضعیت گردشگری استان اظهار کرد: در حال حاضر گردشگری بهتدریج و آرامآرام در حال حرکت است و هرچند هنوز نمیتوان از بازگشت کامل شرایط عادی سخن گفت، اما ازسرگیری پروازها اتفاقی مثبت و ارزشمند برای این حوزه محسوب میشود.
وی افزود: پروازها از هفته گذشته به تدریج از سر گرفته شدهاند و از هفته آینده نیز پروازهای شیراز به دبی برقرار خواهد شد. البته هنوز درباره صدور ویزا برای ایرانیانی که قصد سفر جدید به این کشور را دارند، اطلاعرسانی قطعی صورت نگرفته است، اما راهاندازی این پروازها بهطور طبیعی موجب افزایش رفتوآمد مسافران و رونق فعالیت دفاتر خدمات مسافرتی خواهد شد.
خسارتهای سنگین به دفاتر خدمات مسافرتی فارس
رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی استان فارس درباره خسارتهای واردشده به صنعت گردشگری نیز گفت: در شرایط فعلی امکان برآورد دقیق میزان خسارتها وجود ندارد. در استان فارس حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ دفتر خدمات مسافرتی فعالیت میکنند و برخی از این دفاتر با صرف هزینههای چند میلیارد تومانی برای اجاره، دکوراسیون و تجهیز محل کار خود، تنها چند روز پس از آغاز فعالیت با تعطیلی ناشی از شرایط جنگی مواجه شدند.
فخری ادامه داد: محاسبه دقیق این خسارتها بسیار دشوار است؛ چرا که بسیاری از دفاتر قراردادهای اجاره یکساله دارند و مشخص نیست در پایان دوره امکان تمدید قرارداد برای آنها وجود داشته باشد یا خیر.
وی در ادامه با انتقاد از عملکرد سازمان تأمین اجتماعی اظهار داشت: در شرایطی که دفاتر خدمات مسافرتی با مشکلات اقتصادی و کاهش درآمد مواجه هستند، بیشترین فشار از سوی تأمین اجتماعی به آنها وارد میشود. متأسفانه این سازمان با استناد به مقررات مختلف، مطالبات متعددی را از دفاتر درخواست میکند و همین موضوع مشکلات فعالان این حوزه را دوچندان کرده است.
آینده صنعت گردشگری به سیاستهای کلان کشور وابسته است
رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی استان فارس افزود: بارها در جلسات مختلف این موضوع را با مسئولان تأمین اجتماعی مطرح کردهایم، اما پاسخ آنها این بوده که تابع قوانین کشوری هستند و امکان تغییر یا اعمال انعطاف در اجرای مقررات را ندارند.
فخری با تأکید بر اینکه آینده صنعت گردشگری به سیاستهای کلان کشور وابسته است، تصریح کرد: باید امیدوار بود که شرایط به سمت بهبود حرکت کند، اما واقعیت این است که رونق یا رکود گردشگری ارتباط مستقیمی با سیاستهای نظام دارد. اگر شرایط به گونهای پیش برود که زمینه توسعه گردشگری فراهم شود، این صنعت دوباره رشد خواهد کرد، اما در غیر این صورت فعالیت دفاتر خدمات مسافرتی با چالشهای جدیتری روبهرو خواهد شد.