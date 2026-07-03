به گزارش ایلنا از اصفهان، آتش پاد دوم حجت اله کارگران روز جمعه در گفت و گو با رسانه‌ها اظهار داشت: پس از تماس اهالی بلوار منتظری با آتش نشانی و گلایه از انتشار بوی نامطبوع از داخل یکی از منازل مسکونی آتش ‌نشانان ایستگاه یک به محل اعزام و پس از ورود به منزل با جسم بی جان این مرد مواجه شدند.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی خمینی شهر افزود: به احتمال فراوان چند روزی از مرگ این مرد می گذشت لذا موضوع به پلیس گزارش و تحقیقات با حضور گروه بررسی جرم در محل وقوع حادثه آغاز شد.

وی بیان کرد: جسد اکنون برای بررسی بیشتر و کشف علت مرگ به پزشکی قانونی منتقل شده است.

خمینی‌شهر در فاصله ۱۵ کیلومتری اصفهان قرار دارد.

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