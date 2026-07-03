خبرگزاری کار ایران
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بوی نامطبوع از یک منزل مسکونی منجر به کشف جسد مرد خمینی‌شهری شد

بوی نامطبوع از یک منزل مسکونی منجر به کشف جسد مرد خمینی‌شهری شد
کد خبر : 1808189
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مدیرعامل سازمان آتش نشانی خمینی شهر از کشف جسد مردی ۶۴ ساله در یک منزل مسکونی واقع در بلوار منتظری این شهر خبر داد.

به گزارش ایلنا از اصفهان، آتش پاد دوم حجت اله کارگران روز جمعه در گفت و گو با رسانه‌ها اظهار داشت: پس از تماس اهالی بلوار منتظری با آتش نشانی و گلایه از انتشار بوی نامطبوع از داخل یکی از منازل مسکونی آتش ‌نشانان ایستگاه یک به محل اعزام و پس از ورود به منزل با جسم بی جان این مرد مواجه شدند.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی خمینی شهر افزود: به احتمال فراوان چند روزی از مرگ این مرد می گذشت لذا موضوع به پلیس گزارش و تحقیقات با حضور گروه بررسی جرم در محل وقوع حادثه آغاز شد.

وی بیان کرد: جسد اکنون برای بررسی بیشتر و کشف علت مرگ به پزشکی قانونی منتقل شده است.

خمینی‌شهر در فاصله ۱۵ کیلومتری اصفهان قرار دارد.

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