معاون سیاسی استاندار قزوین:
مرحله دوم حقآبه کشاورزان قزوین از سد طالقان تأمین شد
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار قزوین از صدور مجوز مرحله دوم تخصیص آب سد طالقان به بخش کشاورزی استان خبر داد و گفت: با پیگیریهای مستمر مسئولان استان و هماهنگی با وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی، روند تأمین آب مورد نیاز کشاورزان وارد مرحله اجرایی شده و بهزودی آب در کانالهای انتقال جریان خواهد یافت.
به گزارش خبرنگار ایلنا در قزوین، شهرام احمدپور در نشست پیگیری وضعیت آب کشاورزی استان قزوین اظهار کرد: تأمین آب مورد نیاز کشاورزان استان در ماههای اخیر به دلیل محدودیت منابع آبی و شرایط کمآبی کشور با موانعی روبهرو شده بود، اما با رایزنیهای انجامشده در سطح ملی، مجوز مرحله دوم تخصیص آب سد طالقان برای استان صادر شد.
وی با اشاره به نقش حیاتی این منبع آبی در تأمین معیشت هزاران بهرهبردار بخش کشاورزی افزود: تخصیص جدید در ادامه حمایتهای دولت از بخش کشاورزی انجام شده و زمینه بهرهمندی کشاورزان از منابع آبی مورد نیاز را فراهم میکند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار قزوین با بیان اینکه بهزودی عملیات رهاسازی آب آغاز خواهد شد، تصریح کرد: با توجه به شرایط حساس منابع آبی کشور، مدیریت مصرف و استفاده بهینه از آب باید در اولویت کشاورزان قرار گیرد تا امکان بهرهبرداری عادلانه برای تمامی بهرهبرداران فراهم شود.
احمدپور همچنین از تشکیل فوری کارگروه مدیریت آب استان خبر داد و گفت: این کارگروه مأموریت دارد ضمن برنامهریزی برای توزیع عادلانه سهمیه تخصیصیافته، روند انتقال و توزیع آب را با کمترین میزان هدررفت و بیشترین بهرهوری در بخش کشاورزی اجرایی کند.