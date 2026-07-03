استاد شاپور پساوند شاعر شیرازی درگذشت
استاد شاپور پساوند، شاعر، نویسنده و پژ برجسته و از چهرههای نامآشنای فرهنگ و ادب شیراز، درگذشت.
به گزارش ایلنا، در پی درگذشت این چهره فرهیخته، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس با صدور پیامی، این ضایعه را به خانواده آن مرحوم، اصحاب فرهنگ، هنر، ادب و رسانه و مردم فرهنگدوست استان تسلیت گفت.
متن پیام مهدی رنجبر شرح زیر است:
دردا که آفتابِ کلام از افق گذشت...
بار دیگر، خزان بیرحم روزگار، برگ زرین دیگری از دفتر شعر و ادب این سرزمین را فرو ریخت و شیراز، شهر شعر و فرهنگ، در سوگ یکی از فرهیختهترین و نامآورترین فرزندان خود نشست. خبر درگذشت اندوهبار استاد شاپور پساوند، شاعر، نویسنده و پژوهشگر برجسته، جامعه ادبی، فرهنگی و رسانهای کشور را در غمی عمیق فرو برد.
استاد پساوند، عمر پربرکت خویش را در مسیر اعتلای فرهنگ، ادب و اندیشه سپری کرد و با آثار ارزشمند، نگاه ژرف و منش اخلاقمدار خود، جایگاهی ماندگار در ادبیات معاصر ایران بر جای گذاشت. او شاعری آگاه، نویسندهای اندیشمند و پژوهشگری دغدغهمند بود که همواره در پاسداشت زبان و ادبیات فارسی و ترویج فرهنگ این مرز و بوم کوشید.
بیتردید فقدان این چهره فرهیخته، ضایعهای بزرگ برای جامعه فرهنگی و ادبی کشور و استان فارس است؛ اما میراث ارزشمند فکری و ادبی او همچنان الهامبخش نسلهای آینده خواهد بود.
اینجانب، این ضایعه جانکاه را به خانواده محترم آن مرحوم، اصحاب فرهنگ، هنر، ادب و رسانه، جامعه ادبی کشور و مردم فرهنگدوست استان فارس تسلیت عرض کرده، از درگاه خداوند متعال برای آن فقید سعید، رحمت واسعه و علو درجات، و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت دارم.
گفتنی است، آیین بدرقه و خاکسپاری زندهیاد استاد شاپور پساوند، روز یکشنبه ۱۴ تیرماه ۱۴۰۵ از مقابل تالار حافظ برگزار خواهد شد و ساعت دقیق مراسم متعاقباً اعلام میشود.