معاون عمرانی استاندار لرستان:
سد آبسرده بیش از ۵۹ درصد پیشرفت فیزیکی دارد
معاون عمرانی استاندار لرستان با بیان اینکه بر اساس رویکردهای توسعه محور استاندار محترم و برنامهریزی های موثر مجموعه آب منطقهای استان، شاهد تحولات ارزنده در مدیریت آب استان خواهیم بود، گفت: با بهره برداری از پروژه های امور آب استان، تولید و اشتغال نیز رونق خواهد یافت.
به گزارش ایلنا، مهدی مجیدی امروز جمعه در جریان بازدید میدانی از سدهای زیبا محمد، ایوشان و آبسرده بروجرد تصریح کرد: سد ایوشان در حال بهرهبرداری است و با توجه به مصوبه کمیته حفاظت از منابع آب به منظور استفاده کشاورزان، طبق برنامه ریزی انجام شده توسط آب منطقهای استان به صورت مقطعی در حال بازگشایی است که ذخیره مناسب را تا پایان فصل تنش کم آبی داشته باشیم و هم شبکههای پایاب به صورت پمپاژ از بستر رودخانه استفاده و مدیریت شود.
وی بیان کرد: عملیات اجرای سد زیبامحمد اخیرا شروع شده که معارضینی دارد و نیاز است اعتبارت مناسب به این پروژه تزریق شود تا شاهد پیشرفت محسوس در آن باشیم.
وی با اشاره به اینکه سد آبسرده بروجرد حدود ۵۹ درصد پیشرفت فیزیکی دارد، گفت: تا بحال از ابتدا تا کنون ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار به این پروژه تزریق شده و برای امسال هم ۴۵۰ میلیارد تومان اعتبار پیش شده است که نسبت به قبل قابل توجه میباشد.
مجیدی با بیان اینکه برای تکمیل پروژه دیواره سد ۳/۴ همت اعتبار نیاز داریم، عنوان کرد: ارتفاع سد ۸۴ متر است که تا بحال ۷۵ درصد خاکبرداری پروژه انجام شده، بتن سازه حدود ۲۵ درصد و خاکریزی ۳۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارند.
معاون عمرانی استاندار بیان کرد: در حال حاضر با توجه به بازدید به عمل آمده و گزارش مشاور، بیش از ۱۱۰ نفر در قالب پیمانکار پروژه که وابسته به شرکتهای بنیاد تعاون فراجاست، مشغول کار هستند.
مجیدی به موانع سرراه پروژه سد آبسرده بروجرد اشاره کرد و افزود: چنانچه تامین مواد ناریه مورد نیاز این پروژه صورت بگیرد، پروژه میتواند شتاب بیشتری داشته باشد زیرا شرایط جنگی تاثیراتی در خصوص روند پیشرفت پروژه داشته که در صدد رفع آنها هستیم.
معاون استاندار لرستان خاطر نشان کرد: تلاش میکنیم با رفع موانع هرچه سریعتر پروژه شدت بیشتری داشته باشد چون با توجه به طراحی سد، هرچقدر ارتفاع سد بالاتر میرود حجم عملیات خاکی کمتر میشود یعنی در آینده شاهد سرعت بیشتری در اجرای سد خواهیم بود.
وی تأکیدات مدیریت ارشد استان مبنی بر بازدید مستمر و پیگیری پیشرفت پروژههای پیشران و اولویت دار، تسریع در اجرای پروژههای آب منطقهای لرستان و تزریق اعتبارات مناسب را مهم برشمرد و ضمن قدردانی از زحمات و پیگیریهای نمایندگان مجلس در تامین اعتبار و تخصیص ماده ۵۶ و منابع بانکی تصریح کرد: با تلاش مدیریت و کارکنان آب منطقهای استان شاهد تکمیل سدها به عنوان منابع آبی استان خواهیم بود.
معاون استاندار لرستان بیان کرد: حجم سد آبسرده ۶۱ میلیون متر مکعب است که اگر این عدد وارد چرخه شود قطعا تاثیرات بسزایی در حوزه کشاورزی، گردشگری، صنعت و خدمات خواهیم بود.