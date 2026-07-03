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آتش‌سوزی در منزل مسکونی اهواز؛ یک نفر جان باخت و دو نفر مصدوم شدند

آتش‌سوزی در منزل مسکونی اهواز؛ یک نفر جان باخت و دو نفر مصدوم شدند
کد خبر : 1808048
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مدیر اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی اهواز از وقوع آتش‌سوزی در یک واحد مسکونی در منطقه گلستان اهواز خبر داد و گفت: این حادثه بامداد امروز یک کشته و دو مصدوم بر جای گذاشت.

به گزارش ایلنا از خوزستان، مهران احمدی بلوطکی پیش از ظهر امروز جمعه در گفت‌وگویی رسانه‌ای اظهار کرد: این حادثه ساعت ۵:۱۹ صبح امروز جمعه در خیابان اردیبهشت منطقه گلستان اهواز رخ داد که طی آن بلافاصله پس از گزارش به مرکز اورژانس ۱۱۵، تیم‌های امدادی به محل اعزام شدند.

وی افزود: متأسفانه در این آتش‌سوزی یک نفر جان خود را از دست داد و دو مصدوم دیگر نیز پس از انجام اقدامات اولیه درمانی در صحنه، برای ادامه مداوا به بیمارستان گلستان انتقال یافتند.

 

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