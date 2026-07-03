آتشسوزی در منزل مسکونی اهواز؛ یک نفر جان باخت و دو نفر مصدوم شدند
مدیر اورژانس پیشبیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی اهواز از وقوع آتشسوزی در یک واحد مسکونی در منطقه گلستان اهواز خبر داد و گفت: این حادثه بامداد امروز یک کشته و دو مصدوم بر جای گذاشت.
به گزارش ایلنا از خوزستان، مهران احمدی بلوطکی پیش از ظهر امروز جمعه در گفتوگویی رسانهای اظهار کرد: این حادثه ساعت ۵:۱۹ صبح امروز جمعه در خیابان اردیبهشت منطقه گلستان اهواز رخ داد که طی آن بلافاصله پس از گزارش به مرکز اورژانس ۱۱۵، تیمهای امدادی به محل اعزام شدند.
وی افزود: متأسفانه در این آتشسوزی یک نفر جان خود را از دست داد و دو مصدوم دیگر نیز پس از انجام اقدامات اولیه درمانی در صحنه، برای ادامه مداوا به بیمارستان گلستان انتقال یافتند.