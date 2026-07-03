به گزارش ایلنا از خوزستان، مهران احمدی بلوطکی پیش از ظهر امروز جمعه در گفت‌وگویی رسانه‌ای اظهار کرد: این حادثه ساعت ۵:۱۹ صبح امروز جمعه در خیابان اردیبهشت منطقه گلستان اهواز رخ داد که طی آن بلافاصله پس از گزارش به مرکز اورژانس ۱۱۵، تیم‌های امدادی به محل اعزام شدند.