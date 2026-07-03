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کشف ۷۰ کیلوگرم ماده مخدر ماری‌جوانا در گتوند و دستگیری دو متهم

کشف ۷۰ کیلوگرم ماده مخدر ماری‌جوانا در گتوند و دستگیری دو متهم
کد خبر : 1808031
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دادستان عمومی و انقلاب گتوند از کشف مقدار ۷۰ کیلوگرم ماده مخدر از نوع ماری‌جوانا (کانابیس موسوم به «گل» یا شاهدانه صنعتی) و دستگیری دو نفر از عناصر اصلی توزیع خبر داد.

به گزارش ایلنا از خوزستان، کامران رومیانی امروز جمعه اظهار کرد: در راستای انجام مأموریت‌های قضائی و در پی تلاش‌های مستمر مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر و اقدامات اطلاعاتی هدفمند، پس از احراز صحت موضوع و صدور دستور قضائی، مأموران در یک عملیات غافلگیرانه موفق به ورود به محل فعالیت متهمان و کشف محموله مذکور شدند.

دادستان گتوند افزود: در این عملیات، دو نفر از سوداگران مرگ بازداشت و یک دستگاه خودرو مرتبط با ارتکاب بزه توقیف شد.

وی تصریح کرد: رفتار ارتکابی متهمان از مصادیق جرم موضوع ماده ۴ قانون مبارزه با مواد مخدر بوده و با توجه به میزان و نوع ماده مکشوفه، مشمول مجازات‌های تعزیری درجه چهار است.

دادستان عمومی و انقلاب گتوند تأکید کرد: رویکرد دستگاه قضائی در برخورد با شبکه‌های توزیع مواد مخدر مبتنی بر قاطعیت قانونی، صیانت از امنیت عمومی و پیشگیری از گسترش آسیب‌های اجتماعی است و این روند با جدیت ادامه خواهد داشت.

 

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