به گزارش ایلنا از خوزستان، کامران رومیانی امروز جمعه اظهار کرد: در راستای انجام مأموریت‌های قضائی و در پی تلاش‌های مستمر مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر و اقدامات اطلاعاتی هدفمند، پس از احراز صحت موضوع و صدور دستور قضائی، مأموران در یک عملیات غافلگیرانه موفق به ورود به محل فعالیت متهمان و کشف محموله مذکور شدند.