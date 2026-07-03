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پلمب مرکز درمانی متخلف در اندیمشک؛ کشف داروهای خارج از شبکه و قرص سقط جنین

پلمب مرکز درمانی متخلف در اندیمشک؛ کشف داروهای خارج از شبکه و قرص سقط جنین
کد خبر : 1808023
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دادستان اندیمشک از پلمب یک مرکز خدمات پرستاری و درمانی در شهر آزادی خبر داد و گفت: در بازرسی از این مرکز، مقادیر قابل توجهی داروی خارج از شبکه رسمی توزیع، داروهای نگهداری‌شده در شرایط غیراستاندارد و تعدادی قرص سقط جنین کشف و ضبط شد و دو متهم پرونده نیز با دستور قضایی بازداشت و روانه زندان شدند.

به گزارش ایلنا از خوزستان، حسن سپهوند امروز جمعه در گفت‌وگویی رسانه‌ای اظهار کرد: در پی دریافت گزارش‌هایی مبنی بر تخلفات یک مرکز خدمات پرستاری و درمانی در شهر آزادی، دستور قضایی برای بازرسی از این واحد صادر شد.

وی افزود: در جریان بازرسی نماینده ویژه دادستان و کارشناسان شبکه بهداشت و درمان از این مرکز، مقادیر قابل توجهی داروی خارج از زنجیره رسمی توزیع که باید صرفاً از طریق داروخانه‌های مجاز عرضه می‌شد، کشف و ضبط شد.

دادستان اندیمشک با اشاره به تخلفات دیگر این مرکز تصریح کرد: بررسی‌های کارشناسی نشان داد شرایط استاندارد نگهداری داروها، از جمله دمای مناسب، در این مرکز رعایت نشده است.

سپهوند ادامه داد: در ادامه این بازرسی، تعدادی قرص سقط جنین نیز کشف و ضبط شد که با توجه به حساسیت قانونی و مخاطرات جدی مصرف خودسرانه این داروها، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار دستگاه قضایی قرار گرفت و ابعاد احتمالی نحوه نگهداری، توزیع و استفاده از این داروها در حال بررسی است.

وی بیان کرد: با دستور قضایی، این مرکز پلمب و دو متهم پرونده پس از بازداشت، با قرار قانونی روانه زندان شدند.

 

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