ماجرای ضرب و شتم یکی از کارکنان پتروشیمی غدیر توسط مدیرعامل
انتشار خبر ضربوشتم یکی از کارکنان پتروشیمی غدیر توسط مدیرعامل این شرکت بازتاب گستردهای در محافل کارگری و اجتماعی خوزستان داشته است.
به گزارش ایلنا از خوزستان، بازتاب یک خبر در محافل عمومی و فضای مجازی، جامعه کارگری را به بُهت و شوک بزرگ فرو برد، به نوعی که میتوان گفت هرچه پزشکیان وفاق را از بالا رشته میکند مدیران پایین دستی آن را پنبه میکنند.
پس از بررسی و پیگیریهای میدانی خبرنگار ایلنا، مضروب به بیان جزییات این ماجرا پرداخت.
مهدی صفری، مسئول حمل و نقل پتروشیمی غدیر که در بخش ICU بیمارستان حاجیه نرگس معرفی ماهشهر تحت مراقبتهای ویژه پزشکی قرار دارد به خبرنگار ایلنا گفت: در یک نشست کاری پس از فحاشی و اهانتهای تند کامران گنجی مدیرعامل شرکت، از سوی وی مورد حمله قرار گرفتم و پس از پرت شدن روی صندلیهای میز کنفرانس، با رسیدن و دخالت همکاران و یک تهدید کوچک، قائله پایان پیدا کرد و با توجه به بیماری قلبی که داشتم و حمله عصبی که به من دست داد، توسط اورژانس راهی بیمارستان و بخش ICU شدم.
طبق گفتهی وی، علت این درگیری بر سر یک موضوع و پرونده مربوط به ۲ سال قبل بوده است.
ابعاد دیگر این اتفاق نگران کننده، توسط خبرنگار ایلنا در حال پیگیری میباشد.
لازم به ذکر است که چندی پیش جمعی از فعالان کارگری خوزستان و کشور نسبت به سؤمدیریت مدیرعامل جدید پتروشیمی غدیر و ایجاد مشکلاتی برای کارکنان این مجموعه، اعتراض خود را به وزارت کار و هلدینگ های شستا و تاپیکو اعلام کرده بودند.