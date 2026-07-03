ماجرای ضرب و شتم یکی از کارکنان پتروشیمی غدیر توسط مدیرعامل

به گزارش ایلنا از خوزستان، بازتاب یک خبر در محافل عمومی و‌ فضای مجازی، جامعه کارگری را به بُهت و شوک بزرگ فرو برد، به نوعی که می‌توان گفت هرچه پزشکیان وفاق را از بالا رشته می‌کند مدیران پایین دستی آن را پنبه می‌کنند.

پس از بررسی و پیگیری‌های میدانی خبرنگار ایلنا، مضروب به بیان جزییات این ماجرا پرداخت.

مهدی صفری، مسئول حمل و نقل پتروشیمی غدیر که در بخش ICU بیمارستان حاجیه نرگس معرفی ماهشهر تحت مراقبت‌های ویژه پزشکی قرار دارد به خبرنگار ایلنا گفت: در یک نشست کاری پس از فحاشی و اهانت‌های تند کامران گنجی مدیرعامل شرکت، از سوی وی مورد حمله قرار گرفتم و پس از پرت شدن روی صندلی‌های میز کنفرانس، با رسیدن و دخالت همکاران و یک تهدید کوچک‌، قائله پایان پیدا کرد و با توجه به بیماری قلبی که داشتم و حمله عصبی که به من دست داد، توسط اورژانس راهی بیمارستان و بخش ICU شدم.

طبق گفته‌ی وی، علت این درگیری بر سر یک موضوع و پرونده مربوط به ۲ سال قبل بوده است.

ابعاد دیگر این اتفاق نگران کننده، توسط خبرنگار ایلنا در حال پیگیری می‌باشد.

لازم به ذکر است که چندی پیش جمعی از فعالان کارگری خوزستان و کشور نسبت به سؤمدیریت مدیرعامل جدید پتروشیمی غدیر و ایجاد مشکلاتی برای کارکنان این مجموعه، اعتراض خود را به وزارت کار و هلدینگ های شستا و تاپیکو اعلام کرده بودند.

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