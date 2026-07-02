به گزارش ایلنا، حمید ابره‌دری به تشریح جزئیات این حادثه پرداخته و در این رابطه افزود: در پی دریافت گزارش مردمی مبنی بر غرق شدن کودک 7 ساله در دریاچه تفریحی شهرستان ساوه، بلافاصله عوامل اورژانس به محل این دریاچه اعزام شدند. با وجود تلاش فراوان، متأسفانه موفق به نجات این کودک نشدند.

وی ادامه داد: در زمان حضور کارشناسان اورژانس، کودک غرق شده فاقد علائم حیاتی بود. اما با این حال، بلافاصله عملیات تخصصی احیای قلبی - ریوی برای این کودک مبتلا به اُتیسم آغاز شد. تکنسین‌های اورژانس در تمام مسیر انتقال به بیمارستان شهید مدرس ساوه، بدون وقفه اقدامات احیایی را ادامه دادند.

سرپرست اورژانس پیش‌بیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشکده علوم پزشکی شهرستان ساوه اظهار داشت: تیم درمانی بیمارستان نیز تمامی تلاش خود را برای بازگرداندن علائم حیاتی انجام داد. اما متأسفانه به‌رغم تلاش‌های عوامل اورژانس و تیم درمانی بیمارستان، کودک خود را از دست داد.

ابره‌دری از وقوع این حادثه تأسف و ناخرسندی خود را ابراز داشته و تصریح کرد: کودکان دارای نیازهای ویژه، به ویژه مبتلایان به اُتیسم، ممکن است درک متفاوتی از خطرات محیطی داشته باشند و به صورت ناگهانی جذب آب شوند. به همین دلیل، مراقبت لحظه‌ای خانواده‌ها در محیط‌های آبی اهمیت بسیار بالایی دارد.

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