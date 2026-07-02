دستگیری کلاهبردار ۵۰ میلیاردی در قزوین

به گزارش ایلنا از قزوین، سردار محمدقاسم طرهانی در تشریح این خبر گفت: در پی وصول شکوائیه مبنی بر شکایت از فردی به اتهام کلاهبرداری به بهانه سرمایه‌گذاری و پیش فروش مسکن‌ با توجه به حساسیت موضوع پرونده در دستور کار ماموران پلیس آگاهی شهرستان البرز قرار گرفت.

وی افزود: ماموران در تحقیقات پلیسی دریافتند فرد کلاهبردار با ترفند پیش فروش مسکن مبلغ ۵۰۰ میلیارد ریال از ۳۰ نفر مالباخته دریافت کرده و پس از عدم ایفای تعهدات متواری شده و پاسخگوی مالباختگان نیست.

فرمانده انتظامی استان قزوین تصریح کرد: ماموران ضمن شناسایی متهم، با هماهنگی مقام قضائی وی را حین تردد در محورهای مواصلاتی استان دستگیر کردند.

سردار طرهانی خاطرنشان کرد: متهم به بزه انتسابی خود و اخذ مبلغ ۵۰۰ میلیارد ریال از مالباختگان با ترفند پیش فروش مسکن معترف شد و برای رسیدگی قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.

وی در پایان گفت: هرگونه اقدامی که آرامش شهروندان را مختل کند با برخورد جدی پلیس روبه رو خواهد شد و انتظار ما نیز از مردم در صورت برخورد با این گونه موضوعات این است در اسرع وقت با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰تماس حاصل نمایند.

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