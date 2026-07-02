به گزارش ایلنا از رشت،قیمت طلا، سکه و ارز امروز پنجشنبه ۱۱ تیر ۱۴۰۵ در بازار با نرخ‌های زیر در حال داد و ستد است:

تمام سکه طرح جدید ۱۷۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان

تمام سکه طرح قدیم ۱۷۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان

نیم سکه ۹۱ میلیون تومان

ربع سکه ۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان

سکه گرمی ۲۸ میلیون تومان و هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت ۱۷ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان در حال معامله است.

قیمت انس جهانی طلا به ۴۰۷۷ دلار رسیده و هر دلار در بازار نیز ۱۷۵ هزار تومان معامله میشود.

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