قیمت طلا، سکه و ارز امروز پنجشنبه ۱۱ تیر ۱۴۰۵
سکه و طلا امروز در بازار با افزایش قیمت همراه است و هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت ۱۷ میلیون و و ۴۰۰ هزار تومان در بازار در حال معامله می باشد.
به گزارش ایلنا از رشت،قیمت طلا، سکه و ارز امروز پنجشنبه ۱۱ تیر ۱۴۰۵ در بازار با نرخهای زیر در حال داد و ستد است:
تمام سکه طرح جدید ۱۷۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
تمام سکه طرح قدیم ۱۷۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
نیم سکه ۹۱ میلیون تومان
ربع سکه ۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
سکه گرمی ۲۸ میلیون تومان و هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت ۱۷ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان در حال معامله است.
قیمت انس جهانی طلا به ۴۰۷۷ دلار رسیده و هر دلار در بازار نیز ۱۷۵ هزار تومان معامله میشود.