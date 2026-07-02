به گزارش ایلنا، در این برنامه، از ۱۰ موتورسواری که با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، از کلاه ایمنی استفاده کرده و پشت خط توقف ایستاده بودند، با اهدای تندیس «نشان مهربانی» مجمع خیرین شهرساز و فرهنگ‌ساز شیراز تجلیل شد.

مدیرعامل مجمع خیرین شهرساز و فرهنگ‌ساز شیراز، در حاشیه این مراسم با اشاره به اجرای پنجمین مرحله این طرح گفت: هدف اصلی ما تشویق رفتارهای مسئولانه، ایجاد انگیزه در میان راکبان موتورسیکلت، تقویت فرهنگ قانون‌مداری و کمک به افزایش ایمنی شهروندان است.

سید عبدالرضا دستغیب با تأکید بر تداوم اجرای این طرح افزود: تلاش داریم با همکاری پلیس راهور، این برنامه را در تقاطع‌های بیشتری از سطح شهر اجرا کنیم تا فرهنگ رعایت قوانین بیش از پیش در جامعه نهادینه شود.

پلیس: نهادهای مردمی در ارتقای فرهنگ ترافیک نقش مؤثری دارند

سرپرست اداره آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهور فارس، نیز با تأکید بر اهمیت مشارکت‌های اجتماعی در ارتقای فرهنگ ترافیک اظهار داشت: پلیس راهور برای نهادینه شدن فرهنگ قانون‌مداری به همراهی نهادهای مردمی نیاز دارد و همکاری مجموعه‌هایی مانند مجمع خیرین شهرساز و فرهنگ‌ساز شیراز می‌تواند در گسترش رفتارهای ایمن و کاهش تخلفات بسیار مؤثر باشد.

سرگرد محمدرضا محمدی از مشارکت این مجمع در اجرای طرح قدردانی کرد و افزود: توجه این مجموعه به فرهنگ‌سازی و قانون‌مداری شایسته تقدیر است و چنین اقداماتی در کنار فعالیت‌های پلیس می‌تواند به ترویج رعایت قوانین کمک کند و لازم است در نقاط بیشتری از شهر ادامه یابد.

محمدی با اشاره به آمار تصادفات موتورسیکلت‌سواران گفت: حدود ۵۰ درصد تصادفات جرحی و فوتی استان مربوط به موتورسیکلت‌سواران است و با افزایش گرمای هوا و استفاده بیشتر از موتورسیکلت، در صورت بی‌توجهی به قوانین، احتمال افزایش این آمار وجود دارد.

وی ادامه داد: کمتر از ۴۰ درصد موتورسواران از کلاه ایمنی استفاده می‌کنند که این موضوع نگران‌کننده است. پلیس راهور به‌تنهایی نمی‌تواند با اعمال فشار، افراد را ملزم به استفاده از کلاه ایمنی کند و شهروندان باید برای حفظ جان خود قوانین را رعایت کنند.

سرپرست اداره آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهور فارس با اشاره به ضرورت توسعه برنامه‌های فرهنگی اظهار داشت: اگر نهادهایی مانند آموزش و پرورش، صداوسیما، شهرداری‌ها، استانداری و رسانه‌ها در قالب پویش «نه به تصادف و تخلف» همراه شوند، بدون تردید شاهد کاهش چشمگیر تصادفات جرحی و فوتی خواهیم بود.

وی همچنین با بیان اینکه آموزش فرهنگ ترافیک از سال ۱۳۸۵ به‌طور مستمر در حال اجراست، خاطرنشان کرد: پس از دریافت گواهینامه، خلأ آموزش و بازآموزی قوانین وجود دارد که باید برای رفع آن برنامه‌ریزی شود.

محمدی در پایان تأکید کرد: تجربه کشورهای پیشرفته نشان می‌دهد کاهش تخلفات رانندگی حاصل نظارت قاطعانه و اجرای جرایم بازدارنده است و در صورت اجرای دقیق قوانین، می‌توان انتظار کاهش محسوس تصادفات را داشت.

روایت موتورسواران قانون‌مدار

یکی از موتورسواران تقدیرشده که به دلیل استفاده از کلاه ایمنی هدیه دریافت کرد، گفت: پسرم بر اثر سانحه موتورسواری و به دلیل استفاده نکردن از کلاه ایمنی جان خود را از دست داد. از آن زمان همیشه تلاش می‌کنم برای حفظ سلامتی خودم قانون را رعایت کنم و اینکه امروز این رفتار مورد توجه قرار گرفت، حس بسیار خوبی داشت.

یکی دیگر از راکبان نیز اظهار کرد: اگر چنین برنامه‌هایی بیشتر برگزار شود، افراد بیشتری به رعایت قوانین ترغیب خواهند شد.

موتورسوار دیگری نیز با تأکید بر اهمیت استفاده از کلاه ایمنی گفت: استفاده از کلاه ایمنی هیچ‌گاه موجب کسر شأن نیست؛ بلکه در زمان وقوع حادثه، ضامن حفظ جان و سلامت انسان است.

در پایان این مراسم، موتورسواران تجلیل‌شده، رعایت قانون، حفظ سلامت و تأمین امنیت خود و دیگر شهروندان را مهم‌ترین انگیزه برای پایبندی به مقررات راهنمایی و رانندگی عنوان کردند.

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