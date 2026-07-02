۵۰۰ میلیارد تومان دارایی آموزشی لرستان در مسیر مولدسازی

به گزارش خبرنگار ایلنا، مهدی مجیدی روز پنجشنبه یازدهم تیر ماه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: کلیات ۳۳ پرونده در جلسه کمیته کارشناسی مولدسازی دارایی‌های دولت به ارزش ۵۰۰ میلیارد تومان بررسی شد.

وی افزود: از این تعداد ۲۹ پرونده مربوط به اداره‌کل آموزش و پرورش استان و چهار پرونده نیز متعلق به دانشگاه پیام نور بود.

وی افزود: پرونده‌های آموزش و پرورش عمدتاً مربوط به شهرستان‌های دورود، سلسله، بروجرد و دلفان و پرونده‌های دانشگاه پیام نور نیز مربوط به شهرستان‌های پلدختر، کوهدشت و سلسله است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار لرستان با بیان اینکه ارزش تقریبی این پرونده‌ها حدود ۵۰۰ میلیارد تومان، معادل نیم همت است، گفت: کلیات همه پرونده‌ها در این جلسه به تصویب رسید و مقرر شد دستگاه‌های مربوطه پیگیری‌های لازم را برای طرح آن‌ها در کمیسیون‌های ماده ۵ انجام دهند.

مجیدی تصریح کرد: با انجام فرآیندهای قانونی و تغییر کاربری این املاک به کاربری‌های دارای ارزش، ارزش افزوده قابل توجهی برای آن‌ها ایجاد خواهد شد که در نهایت منجر به افزایش ارزش دارایی‌های این دو مجموعه آموزشی می‌شود.

وی هدف از اجرای طرح مولدسازی را تبدیل املاک راکد و کم‌بازده به منابع مالی برای توسعه زیرساخت‌های آموزشی عنوان کرد و گفت: منابع حاصل از فروش این املاک پس از ارزش‌افزایی، برای تکمیل پروژه‌های عمرانی آموزش و پرورش و دانشگاه پیام نور هزینه خواهد شد.

معاون عمرانی استاندار لرستان خاطرنشان کرد: با تأمین اعتبار از محل مولدسازی، پروژه‌های نیمه‌تمام و طرح‌هایی که سال‌ها به دلیل کمبود منابع مالی متوقف مانده‌اند، تکمیل و در سریع‌ترین زمان ممکن به بهره‌برداری خواهند رسید.

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