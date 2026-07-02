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استاندار مازندران: مبارزه با مواد مخدر یک کار همگانی است

استاندار مازندران: مبارزه با مواد مخدر یک کار همگانی است
کد خبر : 1807567
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استاندار زنجان با اشاره به سوءمصرف مواد مخدر به عنوان یکی از معضلات جدی اجتماعی، بر پیشگیری، رویکرد محله‌محور، تولید محتوای فرهنگی، بازتوانی علمی بیماران و تغییر نگاه جامعه به آنان تأکید کرد.

به گزارش ایلنا، محسن صادقی روز پنجشنبه در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان، کاهش تقاضای مواد مخدر را نیازمند رویکرد محله‌محور دانست و افزود: فعالان اجتماعی محلات باید به‌صورت منسجم افراد مبتلا به اعتیاد را شناسایی کرده و در پی رفع مشکلات خانواده‌های آنان و دوری بیمار از این معضل اجتماعی باشند.

وی با بیان اینکه مبارزه با مواد مخدر یک کار همگانی است که کار فرهنگی در این زمینه بسبار اثر دارد، گفت: تولید محتوای فرهنگی در زمینه کاهش مصرف مواد مخدر و انتشار آن در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی می‌تواند آگاهی عمومی را افزایش دهد.

استاندار زنجان، یکی از راهبردهای اصلی استان در سال جاری را بازتوانی بدون بازگشت بیماران بر پایه اصول علمی و تجربه‌های روز دنیا عنوان و بر ضرورت تغییر دید جامعه نسبت به بیماران تأکید کرد و گفت: این کار نیازمند کار رسانه‌ای است.

در پایان این جلسه از تلاشگران عرصه مبارزه با مواد مخدر در کمیته‌های مقابله، پیشگیری، درمان و سمن‌ها تقدیر به عمل آمد.

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