رونق تولید از مسیر رفع موانع و حمایت از سرمایه گذاری می گذرد

به گزارش ایلنا، در راستای تحقق شعار سال و حمایت از تولید ملی، سید علاءالدین کراماتی، فرماندار شیراز و کریم مجرب، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان فارس، از دو واحد تولیدی فعال در حوزه صنایع فلزی و تجهیزات پزشکی در شهرک صنعتی بزرگ و منطقه ویژه اقتصادی شیراز بازدید کردند.

در این بازدید، مدیران واحدهای صنعتی گزارشی از روند تولید، ظرفیت‌های موجود، برنامه‌های توسعه‌ای، میزان اشتغال و مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی بخش تولید ارائه کردند و خواستار تسریع در رفع موانع، تسهیل فرآیندهای سرمایه‌گذاری و حمایت بیشتر از تولیدکنندگان شدند.

فرماندار شیراز با تأکید بر اهمیت حمایت از بخش صنعت اظهار کرد: رونق تولید، مهم‌ترین مسیر تحقق توسعه اقتصادی، ایجاد اشتغال پایدار و افزایش توان رقابتی استان است. بازدیدهای میدانی از واحدهای صنعتی با هدف شناسایی مشکلات از نزدیک و تصمیم‌گیری سریع برای رفع موانع انجام می‌شود.

سید علاءالدین کراماتی ادامه داد: شهرستان شیراز از ظرفیت‌های کم‌نظیری در بخش صنعت برخوردار است و حمایت از واحدهای تولیدی، به‌ویژه صنایع دانش‌بنیان، صادرات‌محور و بهره‌مند از فناوری‌های نوین، نقش مؤثری در رشد اقتصادی، کاهش بیکاری و تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی خواهد داشت.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان فارس نیز با اشاره به جایگاه این واحدها در توسعه صنعتی استان گفت: واحدهای تولیدی فعال در حوزه صنایع فلزی و تجهیزات پزشکی از ظرفیت‌های ارزشمند صنعتی فارس محسوب می‌شوند و حمایت از آن‌ها، توسعه زنجیره ارزش، ارتقای کیفیت تولید، افزایش بهره‌وری و تسهیل سرمایه‌گذاری از اولویت‌های اصلی این اداره‌کل است.

کریم مجرب افزود: با تعامل مستمر میان دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی، تلاش می‌کنیم موانع پیش‌روی تولید برطرف شده و زمینه افزایش تولید، ایجاد اشتغال پایدار و توسعه صادرات محصولات صنعتی استان فراهم شود.

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