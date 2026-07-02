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در جاده کازرون به شیراز رخ داد؛

تصادف پراید و پژو ۴۰۵ با ۵ مصدوم و یک جان‌باخته

تصادف پراید و پژو ۴۰۵ با ۵ مصدوم و یک جان‌باخته
کد خبر : 1807551
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سرپرست جمعیت هلال‌احمر شهرستان کازرون از جان‌باختن یک نفر و مصدومیت ۵نفر در پی برخورد یک دستگاه پراید با پژو ۴۰۵ در محور کازرون–شیراز خبر داد.

به گزارش ایلنا، سعید دهقان اظهار کرد: ساعت ۲۱:۳۹ چهارشنبه ۱۰ تیرماه، گزارشی مبنی بر وقوع تصادف بین یک دستگاه پراید و یک دستگاه پژو ۴۰۵ در کیلومتر ۲۶ جاده کازرون–شیراز به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات هلال‌احمر اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله تیم عملیاتی هلال‌احمر کازرون با یک دستگاه خودروی نجات و یک دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شد و نجاتگران پس از حضور در صحنه، اقدامات امدادی، کمک‌های اولیه و عملیات رهاسازی را برای حادثه‌دیدگان انجام دادند.

سرپرست جمعیت هلال‌احمر شهرستان کازرون با بیان اینکه این سانحه یک جان‌باخته و پنج مصدوم بر جای گذاشت، گفت: پیکر فرد جان‌باخته پس از رهاسازی به عوامل انتظامی تحویل داده شد و مصدومان نیز برای ادامه روند درمان به نیروهای اورژانس منتقل شدند.

 

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