به گزارش ایلنا، سعید دهقان اظهار کرد: ساعت ۲۱:۳۹ چهارشنبه ۱۰ تیرماه، گزارشی مبنی بر وقوع تصادف بین یک دستگاه پراید و یک دستگاه پژو ۴۰۵ در کیلومتر ۲۶ جاده کازرون–شیراز به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات هلال‌احمر اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله تیم عملیاتی هلال‌احمر کازرون با یک دستگاه خودروی نجات و یک دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شد و نجاتگران پس از حضور در صحنه، اقدامات امدادی، کمک‌های اولیه و عملیات رهاسازی را برای حادثه‌دیدگان انجام دادند.

سرپرست جمعیت هلال‌احمر شهرستان کازرون با بیان اینکه این سانحه یک جان‌باخته و پنج مصدوم بر جای گذاشت، گفت: پیکر فرد جان‌باخته پس از رهاسازی به عوامل انتظامی تحویل داده شد و مصدومان نیز برای ادامه روند درمان به نیروهای اورژانس منتقل شدند.

انتهای پیام/