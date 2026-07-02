گردوخاک در راه خوزستان

وی افزود: این پدیده جوی از ظهر امروز پنج‌شنبه ۱۱ تیرماه آغاز می‌شود و تا بعد از ظهر جمعه ۱۲ تیرماه تداوم خواهد داشت.

مدیرکل هواشناسی خوزستان تصریح کرد: در مدت زمان فعالیت این سامانه، شاهد کاهش دید افقی و افت کیفیت هوا در مناطق شرق و شمال شرق استان خواهیم بود.

وی گفت: با توجه به صدور هشدار سطح نارنجی، توصیه می‌شود شهروندان به ویژه گروه‌های حساس، بیماران قلبی و تنفسی و سالمندان از ترددهای غیرضروری در فضای باز خودداری کنند.