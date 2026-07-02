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گردوخاک در راه خوزستان

گردوخاک در راه خوزستان
کد خبر : 1807543
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مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: نفوذ توده گرد و خاک از استان‌های همجوار، سبب کاهش دید افقی و افت کیفیت هوا در مناطق شرق و شمال شرق خوزستان خواهد شد.

به گزارش ایلنا از خوزستان، محمد سبزه‌زاری در گفت‌وگویی رسانه‌ای اظهار کرد: بر اساس تحلیل نقشه‌های پیش‌بینی و اطلاعیه شماره پنج مورخ ۱۱ تیرماه ۱۴۰۵ مرکز ملی پایش و هشدار سریع گرد و خاک هواشناسی خوزستان، هشدار سطح نارنجی برای استان صادر شده است.

وی افزود: این پدیده جوی از ظهر امروز پنج‌شنبه ۱۱ تیرماه آغاز می‌شود و تا بعد از ظهر جمعه ۱۲ تیرماه تداوم خواهد داشت.

مدیرکل هواشناسی خوزستان تصریح کرد: در مدت زمان فعالیت این سامانه، شاهد کاهش دید افقی و افت کیفیت هوا در مناطق شرق و شمال شرق استان خواهیم بود.

وی گفت: با توجه به صدور هشدار سطح نارنجی، توصیه می‌شود شهروندان به ویژه گروه‌های حساس، بیماران قلبی و تنفسی و سالمندان از ترددهای غیرضروری در فضای باز خودداری کنند.

 

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