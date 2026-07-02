وی با انتقاد از وضعیت فعلی ورودی‌های شهر و خیابان‌هایی نظیر سلمان فارسی افزود: رویکرد دستگاه قضایی در این زمینه، ساماندهی به جای برخورد سخت‌گیرانه است؛ چرا که ایجاد اشتغال و معیشت مردم در کنار انتظام‌بخشی به فضای شهری باید مدنظر قرار گیرد.

دادستان مرکز خوزستان تصریح کرد: ایجاد بازارچه‌های محلی در نقاط مختلف شهر، راهکاری مؤثر برای حمایت از مشاغل خرد و جلوگیری از انسداد معابر و رنجش شهروندان است که باید با فوریت از سوی شهرداری پیگیری شود.

خلفیان استفاده از ظرفیت‌های رسانه‌ای را ضروری خواند و بیان کرد: برای موفقیت در اجرای این طرح‌ها، بهره‌گیری از ظرفیت رسانه‌ها و نفوذ کلام متنفذین برای آگاهی‌بخشی به شهروندان الزامی است، زیرا همراهی و مشارکت مردم، ضامن به سرانجام رسیدن مطلوب طرح‌های شهری خواهد بود.

وی در پایان خواستار احصای دقیق چالش‌ها و آسیب‌های موجود و ارائه راهکارهای تخصصی توسط مناطق هشت‌گانه شهرداری برای رفع معضلات ترافیکی و سد معبر در اهواز شد.