تأکید دادستان خوزستان بر ساماندهی وانتبارها و دستفروشان توسط شهرداری اهواز
دادستان مرکز خوزستان گفت: شهرداری اهواز موظف است با ارائه راهکارهای تخصصی و ایجاد بازارچههای محلی، وضعیت سد معبر و فعالیت وانتبارها را ساماندهی کند.
به گزارش ایلنا از خوزستان، امیر خلفیان صبح امروز پنجشنبه در جلسه بررسی ساماندهی وانتبارها و دستفروشان سطح شهر اهواز که با حضور معاونان دادستان و مدیران شهرداری برگزار شد، اظهار کرد: بینظمیهای ناشی از عدم ساماندهی صحیح وانتبارها و دستفروشان در هسته مرکزی شهر، علاوه بر ایجاد ترافیک سنگین، سیمای کلانشهر اهواز را دچار اختلال کرده است.
وی با انتقاد از وضعیت فعلی ورودیهای شهر و خیابانهایی نظیر سلمان فارسی افزود: رویکرد دستگاه قضایی در این زمینه، ساماندهی به جای برخورد سختگیرانه است؛ چرا که ایجاد اشتغال و معیشت مردم در کنار انتظامبخشی به فضای شهری باید مدنظر قرار گیرد.
دادستان مرکز خوزستان تصریح کرد: ایجاد بازارچههای محلی در نقاط مختلف شهر، راهکاری مؤثر برای حمایت از مشاغل خرد و جلوگیری از انسداد معابر و رنجش شهروندان است که باید با فوریت از سوی شهرداری پیگیری شود.
خلفیان استفاده از ظرفیتهای رسانهای را ضروری خواند و بیان کرد: برای موفقیت در اجرای این طرحها، بهرهگیری از ظرفیت رسانهها و نفوذ کلام متنفذین برای آگاهیبخشی به شهروندان الزامی است، زیرا همراهی و مشارکت مردم، ضامن به سرانجام رسیدن مطلوب طرحهای شهری خواهد بود.
وی در پایان خواستار احصای دقیق چالشها و آسیبهای موجود و ارائه راهکارهای تخصصی توسط مناطق هشتگانه شهرداری برای رفع معضلات ترافیکی و سد معبر در اهواز شد.