به گزارش ایلنا، مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان اعلام کرد: در پی تماس شهروندان با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ و اعلام حضور فردی مشکوک به کلاهبرداری در یکی از مناطق شهرستان خرم‌آباد، مأموران انتظامی بلافاصله به محل اعزام شدند.

مأموران پس از حضور در محل و انجام بررسی‌های اولیه، در بازرسی از متهم موفق به کشف ۱۸ قطعه نیم‌سکه بهار آزادی شدند.

بررسی‌های اولیه نشان داد این فرد قصد داشته با شگرد بدل‌اندازی و فروش سکه‌های تقلبی، از شهروندان کلاهبرداری کند که با هوشیاری و اقدام به‌موقع مأموران انتظامی، پیش از هرگونه اقدام مجرمانه دستگیر شد.

متهم برای انجام تحقیقات تکمیلی به مقر انتظامی منتقل و پس از تشکیل پرونده، جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

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