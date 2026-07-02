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کلاهبردار سکه‌های تقلبی در خرم‌آباد به دام پلیس افتاد

کلاهبردار سکه‌های تقلبی در خرم‌آباد به دام پلیس افتاد
کد خبر : 1807517
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مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان اعلام کرد: فردی که قصد داشته با شگرد بدل‌اندازی و فروش سکه‌های تقلبی، از شهروندان کلاهبرداری کند که با هوشیاری و اقدام به‌موقع مأموران انتظامی، پیش از هرگونه اقدام مجرمانه دستگیر شد.

به گزارش ایلنا، مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان اعلام کرد: در پی تماس شهروندان با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ و اعلام حضور فردی مشکوک به کلاهبرداری در یکی از مناطق شهرستان خرم‌آباد، مأموران انتظامی بلافاصله به محل اعزام شدند. 

مأموران پس از حضور در محل و انجام بررسی‌های اولیه، در بازرسی از متهم موفق به کشف ۱۸ قطعه نیم‌سکه بهار آزادی شدند. 

بررسی‌های اولیه نشان داد این فرد قصد داشته با شگرد بدل‌اندازی و فروش سکه‌های تقلبی، از شهروندان کلاهبرداری کند که با هوشیاری و اقدام به‌موقع مأموران انتظامی، پیش از هرگونه اقدام مجرمانه دستگیر شد. 

متهم برای انجام تحقیقات تکمیلی به مقر انتظامی منتقل و پس از تشکیل پرونده، جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

 

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