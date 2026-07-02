از کلنگزنی تا انتظار؛ ۱۵ سال بلاتکلیفی بیمارستان شهدای شوش
خبر پیشرفت بیش از ۹۸ درصدی بیمارستان ۵۰۱ تختخوابی «یا زهرا (سلامالله علیها)» دزفول، بار دیگر نگاهها را به وضعیت بیمارستان نیمهتمام شهدای شوش معطوف کرده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا از خوزستان، احداث بیمارستان شهدای شوش که عملیات اجرایی آن از سال ۱۳۹۰ آغاز شد، با گذشت بیش از یک دهه، همچنان پشت حصار وعدهها و کمبود اعتبارات باقی مانده است.
نکته قابل تأمل اینجاست که پروژه بیمارستان تختخوابی «یا زهرا (سلامالله علیها)» دزفول از سال ۱۳۹۵ آغاز شده و امروز در آستانه بهرهبرداری قرار دارد، اما بیمارستان شهدای شوش که پنج سال زودتر کلنگزنی شده، هنوز نتوانسته مرهمی بر درد مردم این منطقه باشد.
در حال حاضر، بیش از ۸۵ هزار نفر جمعیت شهرستان شوش و بیش از ۱۲۵ هزار نفر جمعیت شهرستان کرخه، تنها از خدمات بیمارستان نظاممافی شوش بهرهمند هستند، بیمارستانی که با وجود تلاش شبانهروزی پزشکان و کادر درمان، سالهاست با فرسودگی بخشی از تجهیزات، محدودیت امکانات و حجم بالای بیماران روبرو است، طبیعی ست که یک مرکز درمانی به تنهایی نمیتواند پاسخگوی نیاز درمانی جمعیتی بیش از ۲۱۰ هزار نفر باشد.
تعدادی از شهروندان شوش و کرخه به خبرنگار ایلنا گفتند: «درد ما زمانی بیشتر احساس میشود که ساکنان روستاهای دورافتاده شهرستان کرخه، برای دریافت سادهترین خدمات درمانی، ناچارند مسیرهای طولانی را طی کنند تا خود را به بیمارستان نظاممافی برسانند.»
بسیاری از این خانوادهها ساعتها در جاده هستند؛ جادهای که برای برخی بیماران اورژانسی، هر دقیقه آن میتواند مرز میان زندگی و مرگ باشد.
سالهاست مردم شوش و کرخه فقط خبر «اختصاص اعتبار»، «تزریق بودجه» و «پیگیری مسئولان» را میشنوند، اما آنچه هنوز محقق نشده، افتتاح بیمارستانی است که میتوانست بخش بزرگی از مشکلات درمانی منطقه را برطرف کند.
آنان افزودند: «وعدهها زمانی ارزشمند هستند که به نتیجه برسند؛ نه اینکه هر سال تنها در قالب خبر و مصاحبه تکرار شوند.»
سلامت مردم، موضوعی نیست که بتوان آن را به آیندهای نامعلوم موکول کرد. مردم شوش و کرخه، همانند سایر مردم این کشور، حق دارند از زیرساختهای درمانی مناسب و شایسته برخوردار باشند.
این شهروندان همچنین گفتند: «مسئولان ملی و استانی، تکمیل و بهرهبرداری از بیمارستان شهدای شوش را در اولویت قرار دهند و به جای تکرار خبر تخصیص اعتبار، زمان دقیق افتتاح این پروژه را اعلام کنند. ما دیگر وعده نمیخواهیم؛ پس از سالها انتظار، تنها یک خواسته داریم: بیمارستان شهدای شوش هرچه زودتر تکمیل، تجهیز و به بهرهبرداری برسد تا بیماران شوش و کرخه، برای دریافت خدمات درمانی، کمتر رنج بکشند و امید، جایگزین انتظار شود.»
به گزارش ایلنا و بر اساس آخرین اظهارات مسئولان شهرستان شوش، روند ساخت بیمارستان ۲۰۶ تختخوابی شهدا ادامه دارد و دلیل طولانی شدن اجرای آن، حساسیت در استفاده از مصالح و تجهیزات باکیفیت عنوان شده است.