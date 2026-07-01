فرماندار درهشهر خبر داد:
غرق شدن یک سرمایهگذار شیرازی در رودخانه سیمره شهرستان درهشهر
فرماندار شهرستان درهشهر در استان ایلام به غرق شدن یک نفر در رودخانه سیمره اشاره کرده و در این خصوص گفت: رودخانه خروشان سیمره در این شهرستان، سرمایهگذار شیرازی شهرستان رومشکان در استان لرستان را به کام مرگ فرستاد.
به گزارش ایلنا، حسن میری افزود: 2 نفر با استفاده از تراکتور قصد عبور از بستر رودخانه سیمره از سمت چَمکلان شهرستان درهشهر در استان ایلام به محدوده شهرستان رومشکان در استان لرستان را داشتند که جریان تند آب موجب واژگونی تراکتور آنها به درون رودخانه شد.
وی ادامه داد: واژگونی تراکتور در رودخانه سیمره سبب افتادن هر 2 سرنشین شامل کشاورز بومی اهل شهرستان رومشکان استان لرستان و همچنین فرد سرمایهگذار اهل شهرستان شیراز استان فارس که در بخش کشاورزی رومشکان سرمایهگذاری کرده بود به درون آب شد.
فرماندار شهرستان درهشهر در استان ایلام به وضعیت حادثهدیدگان این سانحه اشاره کرده و در این خصوص اظهار داشت: کشاورز بومی اهل شهرستان رومشکان استان لرستان به علت آشنایی با فن شنا نجات یافت اما سرمایهگذار غیربومی و شیرازی این منطقه در رودخانه غرق شد.
میری تصریح کرد: علت اصلی این حادثه رهاسازی آب سد سیمره شهرستان درهشهر بوده است. بهرغم اطلاعرسانیهای مکرر در مورد رهاسازی آب سد، برخی روستاییان ساکن مناطق پیرامونی بدون توجه به این هشدارها وارد بستر رودخانه میشوند و حوادث تلخی رقم میخورد.
وی به فرایند امدادرسانی به این حادثه اشاره کرده و در این خصوص بیان داشت: به علت جریان تند و بالا بودن حجم آب رودخانه امکان جستوجو برای یافتن پیکر فرد غرق شده و بیرون کشیدن تراکتور از بستر رودخانه وجود ندارد، اما نیروهای امدادی در منطقه حضور دارند.
فرماندار شهرستان درهشهر تأکید کرد: درخواست بستن دریچههای سد برای جستوجوی پیکر فرد غرق شده به مسئولان دستگاههای اجرایی ذیربط ارسال شده است. در این راستا با بسته شدن دریچهها و پایین رفتن دِبی آب فرایند جستوجو برای یافتن جسد آغاز خواهد شد.