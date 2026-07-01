جانباختن دو نفر بر اثر سقوط نخل در پی طوفان شدید در ایرندگان خاش
بخشدار ایرندگان شهرستان خاش از جان باختن دو نفر و مصدومیت سه نفر بر اثر سقوط نخل خرما در پی وقوع طوفان شدید و رعد و برق در یکی از روستاهای این بخش خبر داد.
عنایتالله ایرندگانی، اظهار کرد: ساعتی پیش وقوع طوفان شدید همراه با رعد و برق در یکی از روستاهای بخش ایرندگان باعث سقوط تعدادی نخل خرما در نخلستانهای این منطقه شد.
وی افزود: در زمان وقوع حادثه، پنج نفر در زیر سایه این درختان نشسته بودند که بر اثر سقوط نخلها، دو نفر جان خود را از دست دادند و سه نفر دیگر نیز مصدوم شدند.
بخشدار ایرندگان با اشاره به انتقال مصدومان برای دریافت خدمات درمانی، گفت: بررسی ابعاد این حادثه و وضعیت مصدومان در حال انجام است.