اعلام محدودیتهای ترافیکی محورهای مازندران در پایان هفته و همزمان با مراسم وداع و تشییع پیکر شهید قائد امت
رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی مازندران با اشاره به پیشبینی افزایش تردد در محورهای شمالی کشور، از اجرای محدودیتهای ترافیکی در جادههای کندوان، هراز و سوادکوه طی روزهای ۱۰ تا ۱۵ تیرماه به منظور مدیریت ترافیک و تأمین ایمنی سفرها خبر داد
به گزارش ایلنا، رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان مازندران با اشاره به پیشبینی افزایش سفرهای برونشهری و رشد حجم تردد در محورهای شمالی کشور، از اعمال محدودیتهای ترافیکی در محورهای کندوان، هراز و سوادکوه در پایان هفته جاری و همزمان با مراسم وداع و تشییع پیکر شهید قائد امت حضرت آیتالله امام خامنهای (رضوانالله تعالی علیه) خبر داد.
سرهنگ هادی عبادی اظهار کرد: به منظور تأمین ایمنی تردد، روانسازی عبور و مرور و مدیریت بار ترافیکی، محدودیتهای ویژهای از روز چهارشنبه ۱۰ تیرماه تا دوشنبه ۱۵ تیرماه در محورهای مواصلاتی استان اجرا خواهد شد.
وی افزود: تردد انواع موتورسیکلت از ساعت ۱۲ ظهر روز چهارشنبه ۱۰ تیرماه تا ساعت ۶ صبح روز شنبه در محورهای کرج-چالوس، هراز و سوادکوه ممنوع است.
رئیس پلیس راه مازندران درباره محور کرج-چالوس گفت: تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت در این محور همچنان ممنوع است و در صورت افزایش حجم ترافیک در روزهای ۱۰، ۱۱ و ۱۵ تیرماه، محدودیتهای مقطعی یکطرفه با تشخیص مأموران پلیس راه اعمال خواهد شد.
عبادی تصریح کرد: همچنین از ساعت ۱۲ ظهر روز جمعه ۱۲ تیرماه تا تخلیه کامل بار ترافیکی، حدود ساعت ۲ تا ۴ بامداد روز بعد و نیز در روزهای ۱۳، ۱۴ و ۱۵ تیرماه، متناسب با شرایط ترافیکی، محور کندوان به سمت شمال به جنوب به صورت یکطرفه خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: تردد ساکنان محلی تا محدوده پل زنگوله آزاد است، اما خودروهایی که مقصد آنها چالوس باشد، پس از زمان اعلامشده امکان عبور از میدان امیرکبیر به سمت چالوس را نخواهند داشت.
رئیس پلیس راه مازندران در خصوص محور هراز نیز گفت: تردد انواع تریلر در این محور همچنان ممنوع بوده و تردد کامیونها و کامیونتها به استثنای خودروهای حامل مواد سوختی و فاسدشدنی، در روز چهارشنبه ۱۰ تیرماه از ساعت ۱۲ تا ۲۴ و در روزهای ۱۱ تا ۱۵ تیرماه از ساعت ۸ تا ۲۴ ممنوع خواهد بود.
وی افزود: در صورت افزایش حجم ترافیک، در روزهای ۱۰ تا ۱۵ تیرماه، محور هراز در محدوده پل لاریجان تا پل آباسک به صورت مقطعی و یکطرفه مدیریت میشود.
عبادی درباره محور سوادکوه نیز گفت: در صورت افزایش حجم ترافیک و با تشخیص پلیس راه، تردد انواع تریلر به استثنای حاملان مواد سوختی و فاسدشدنی در روزهای جمعه ۱۲ تیرماه و دوشنبه ۱۵ تیرماه از ساعت ۸ تا ۲۴ ممنوع خواهد بود.
رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی مازندران از رانندگان خواست پیش از آغاز سفر از آخرین وضعیت راهها مطلع شوند، قوانین راهنمایی و رانندگی را رعایت کرده و همکاری لازم را با مأموران پلیس راه در محورهای مواصلاتی استان داشته باشند.
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