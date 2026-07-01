استاندار گیلان:
گیلان آماده جهش در اقتصاد دریاپایه است
استاندار گیلان گفت: توسعه زیرساختهای بندری، حملونقل دریایی و جذب سرمایهگذاری، گیلان را به یکی از محورهای اصلی تجارت و ترانزیت کشور در شمال تبدیل خواهد کرد.
به گزارش ایلنا از رشت، هادی حقشناس امروز در دیدار با علی عبدالعلیزاده، نماینده ویژه رئیسجمهور در اقتصاد دریامحور، ظرفیتهای راهبردی استان در حوزه اقتصاد دریاپایه، توسعه بنادر، کریدورهای ترانزیتی، سرمایهگذاری و تجارت دریایی را مورد بررسی قرار داد.
وی با اشاره به موقعیت ممتاز گیلان در سواحل دریای خزر و قرار گرفتن در مسیر کریدورهای بینالمللی، افزود: گیلان به واسطه برخورداری از بنادر، منطقه آزاد انزلی، زیرساختهای لجستیکی، ظرفیتهای شیلاتی، گردشگری دریایی و تجارت فرامرزی، از جایگاهی ویژه در تحقق سیاستهای اقتصاد دریامحور کشور برخوردار است و باید از این ظرفیتها بهصورت هدفمند، برنامهمحور و با رویکرد توسعهگرا بهره گرفت.
استاندار گیلان با تأکید بر ضرورت همافزایی دستگاههای اجرایی و حمایت دولت از طرحهای زیرساختی، گفت: توسعه زیرساختهای بندری، حملونقل دریایی، جذب سرمایهگذاری و تکمیل پروژههای راهبردی، زمینهساز رونق اقتصادی، ایجاد اشتغال و افزایش سهم گیلان در مبادلات منطقهای و بینالمللی خواهد بود.
هادی حق شناس با اشاره به ظرفیتهای منطقه آزاد انزلی، بنادر استان و فرودگاه بینالمللی سردار جنگل رشت، تصریح کرد: اتصال و همافزایی این زیرساختها میتواند گیلان را به یکی از محورهای اصلی تجارت، ترانزیت و مبادلات اقتصادی کشور در شمال تبدیل کرده و نقش استان را در کریدورهای بینالمللی بیش از پیش تقویت کند.
در این دیدار، علی عبدالعلیزاده، نماینده ویژه رئیسجمهور در اقتصاد دریامحور نیز با اشاره به جایگاه راهبردی گیلان در نقشه توسعه اقتصاد دریاپایه کشور، بر حمایت از طرحهای زیرساختی و پیگیری ملی پروژههای اولویتدار استان تأکید کرد.
در پایان این نشست، دو طرف بر ضرورت تسریع در اجرای پروژههای زیرساختی، توسعه سرمایهگذاری، ارتقای ظرفیتهای بندری و لجستیکی و استفاده حداکثری از فرصتهای دریای خزر برای افزایش سهم گیلان در تجارت و ترانزیت منطقهای و بینالمللی تأکید کردند.
گفتنی است نماینده ویژه رئیسجمهور در اقتصاد دریامحور صبح امروز با استقبال استاندار گیلان، از طریق فرودگاه بینالمللی سردار جنگل رشت وارد استان شد.
وی در این سفر، ضمن بازدید از برخی ظرفیتها و پروژههای مرتبط با اقتصاد دریامحور، در نشستهای تخصصی با مسئولان استانی، راهکارهای توسعه زیرساختهای بندری، حملونقل دریایی، گردشگری ساحلی و بهرهگیری از ظرفیتهای دریای خزر را بررسی خواهد کرد.