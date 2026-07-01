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اعضای بدن شهروند ۵۲ ساله فومنی به بیماران نیازمند اهدا شد

اعضای بدن شهروند ۵۲ ساله فومنی به بیماران نیازمند اهدا شد
کد خبر : 1807294
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مسئول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی گیلان گفت: اعضای بدن مسعود بهبودی خواه گیگاسری ۵۲ ساله، اهل رودپیش فومن به ۳ بیمار بدحال اهدا شد.

به گزارش ایلنا از رشت، سیامک ریماز گفت: اعضای بدن مسعود بهبودی خواه گیگاسری ۵۲ ساله اهل رودپیش فومن، ساکن رشت، که به دلیل تصادف و ضربه به سر، دچار مرگ مغزی شده بود، با رضایت خانواده اش اهدا شد.

وی افزود: کلیه‌های این بیمار مرگ مغزی به ۲ بیمار مبتلا به نارسایی حاد کلیوی اهدا شد و کبد وی برای پیوند به بیماری دیگر به بیمارستان بوعلی شیراز منتقل شد.

مسئول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی گیلان با بیان اینکه از ابتدای امسال تاکنون، اعضای بدن ۷ بیمار مرگ مغزی برای نجات جان بیماران بدحال در استان اهدا شده است، گفت: اهدا اعضای بدن هر بیمار مرگ مغزی می‌تواند حداکثر جان ۸ نفر را از مرگ و ۵۳ نفر را از معلولیت نجات دهد.

دکتر ریماز با قدردانی از متخصصان و کادر درمان بیمارستان پورسینا و رازی رشت، افزود: علاقه‌مندان به اهدای عضو می‌توانند با ارسال عدد ۸۱۳ به سرشماره ۳۴۳۲ و یا با مراجعه به نشانی‌های اینترنتی Www.ehdacenter. ir

برای دریافت کارت اهدای عضو اقدام کنند.

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