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پیدا شدن مرد گمشده در جنگل‌های تالش

پیدا شدن مرد گمشده در جنگل‌های تالش
کد خبر : 1807293
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فرمانده انتظامی تالش از پیدا شدن مرد ۳۸ ساله مفقود شده و بازگشت وی به آغوش خانواده در این شهرستان خبر داد.

به گزارش ایلنا، سرهنگ عباس حقیقی نیا گفت: در پی اعلام مفقودی مردی ۳۸ ساله در جنگل‌های یکی از بخش‌های شهرستان تالش، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: پلیس با اقدامات پلیسی، بررسی‌های میدانی و گشت‌زنی‌های مستمر، محل حضور فرد گمشده را پیدا کرد و وی را در سلامت کامل به خانواده‌اش تحویل داد.

فرمانده انتظامی شهرستان تالش در پایان از شهروندان درخواست کرد: هنگام عزیمت به مکان‌های جنگلی ضمن رعایت نکات ایمنی؛ زمان مناسبی را انتخاب کنند و از دسترس بودن تلفن همراه و آنتن دهی آن مطمئن شوند.

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