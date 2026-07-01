به گزارش ایلنا، سرهنگ عباس حقیقی نیا گفت: در پی اعلام مفقودی مردی ۳۸ ساله در جنگل‌های یکی از بخش‌های شهرستان تالش، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: پلیس با اقدامات پلیسی، بررسی‌های میدانی و گشت‌زنی‌های مستمر، محل حضور فرد گمشده را پیدا کرد و وی را در سلامت کامل به خانواده‌اش تحویل داد.

فرمانده انتظامی شهرستان تالش در پایان از شهروندان درخواست کرد: هنگام عزیمت به مکان‌های جنگلی ضمن رعایت نکات ایمنی؛ زمان مناسبی را انتخاب کنند و از دسترس بودن تلفن همراه و آنتن دهی آن مطمئن شوند.

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