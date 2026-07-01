پیدا شدن مرد گمشده در جنگلهای تالش
فرمانده انتظامی تالش از پیدا شدن مرد ۳۸ ساله مفقود شده و بازگشت وی به آغوش خانواده در این شهرستان خبر داد.
به گزارش ایلنا، سرهنگ عباس حقیقی نیا گفت: در پی اعلام مفقودی مردی ۳۸ ساله در جنگلهای یکی از بخشهای شهرستان تالش، موضوع بهصورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.
وی افزود: پلیس با اقدامات پلیسی، بررسیهای میدانی و گشتزنیهای مستمر، محل حضور فرد گمشده را پیدا کرد و وی را در سلامت کامل به خانوادهاش تحویل داد.
فرمانده انتظامی شهرستان تالش در پایان از شهروندان درخواست کرد: هنگام عزیمت به مکانهای جنگلی ضمن رعایت نکات ایمنی؛ زمان مناسبی را انتخاب کنند و از دسترس بودن تلفن همراه و آنتن دهی آن مطمئن شوند.