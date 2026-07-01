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کودک ۴ساله مفقود شده در منطقه گل رامیان توسط نیروهای امدادی پیدا شد

کودک ۴ساله مفقود شده در منطقه گل رامیان توسط نیروهای امدادی پیدا شد
کد خبر : 1807290
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رییس جمعیت هلال‌احمر شهرستان‌های رامیان و آزادشهر گفت: کودک ۴ساله که چند روز  پیش مفقود شده بود در منطقه گل رامیان توسط نیروهای امدادی پیدا شد.

به گزارش ایلنا از گلستان، رضا محمودی اظهارکرد: عملیات جست‌وجوی محمد کودک چهارساله که عصر شنبه در محدوده منطقه گردشگری چشمه گل رامیان مفقود شده بود با حضور نیروهای جمعیت هلال‌احمر، پلیس، دستگاه‌های امدادی و مشارکت داوطلبانه مردم محلی به‌صورت مستمر ادامه داشت. 

وی افزود: پس از ساعت‌ها جست‌وجوی گسترده در مسیرهای جنگلی، مناطق سخت‌گذر و محدوده‌های احتمالی، این کودک پیدا شد و به آغوش خانواده بازگشت. 

رییس جمعیت هلال‌احمر رامیان و آزادشهر با قدردانی از همراهی نیروهای امدادی، دستگاه‌های خدمات‌رسان و مردم محلی گفت: همکاری و همدلی همه عوامل حاضر در عملیات، نقش مهمی در پایان موفقیت‌آمیز این ماموریت داشت. 

محمودی از شهروندان خواست هنگام حضور در مناطق گردشگری و جنگلی به ویژه در مورد کودکان، نکات ایمنی را رعایت کرده و از رها کردن آنان بدون مراقبت خودداری کنند.

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