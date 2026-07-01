به گزارش ایلنا، محمدعلی دیزجی در آیین بزرگداشت روز اصناف در شهرستان زرقان با قدردانی از همراهی فرماندار، مسئولان شهرستان و فعالان صنفی اظهار کرد: رویکرد اداره صنعت، معدن و تجارت زرقان، ارتقای استانداردهای فعالیت‌های اقتصادی، تقویت نظم اداری و ساماندهی هرچه بیشتر حوزه اصناف با هدف ارائه خدمات مطلوب‌تر به شهروندان است.

وی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و آثار تحریم‌ها افزود: با وجود محدودیت‌های موجود، به دلیل تعامل و هماهنگی مناسب میان دستگاه‌های اجرایی، نهادهای نظارتی و جامعه صنفی، شهرستان زرقان هیچ‌گاه با بحران جدی در تأمین کالا و مدیریت بازار مواجه نشده و ثبات بازار به‌خوبی حفظ شده است.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان زرقان با بیان اینکه تولید، توزیع، فروش و صادرات اجزای جدایی‌ناپذیر یک چرخه اقتصادی هستند، تصریح کرد: اگر تولید بدون شبکه کارآمد توزیع و عرضه باشد، اهداف اقتصادی محقق نخواهد شد. از این رو، اصناف نه‌تنها حلقه اتصال تولیدکننده و مصرف‌کننده، بلکه از ارکان اصلی تحقق رونق تولید و پیشبرد اهداف اقتصادی کشور به شمار می‌روند.

دیزجی ادامه داد: تقویت جایگاه اصناف، حمایت از فعالان اقتصادی و فراهم کردن بستر مناسب برای فعالیت سالم و قانونمند آنان، از مهم‌ترین برنامه‌های اداره صمت شهرستان است و این رویکرد با مشارکت و همدلی همه دستگاه‌های مرتبط دنبال می‌شود.

وی همچنین با اشاره به رویکرد مدیریتی این اداره گفت: تلاش کرده‌ایم فرآیندهای اجرایی بر پایه ساختارهای پایدار و نظام‌مند استوار باشد تا امور، فارغ از وابستگی به افراد، با انسجام، شفافیت و تداوم لازم پیش برود و بخش‌های صنعت، معدن و اصناف در کنار یکدیگر مسیر توسعه شهرستان را هموار کنند.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان زرقان در پایان از فعالان صنفی به‌عنوان شرکای اصلی توسعه اقتصادی شهرستان یاد کرد و از آنان خواست با حفظ همدلی، مسئولیت‌پذیری و ارائه خدمات مطلوب، همچنان در تأمین آرامش بازار، حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تحقق اهداف اقتصادی شهرستان نقش‌آفرین باشند.

انتهای پیام/