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رئیس اداره صمت زرقان:

رونق تولید بدون شبکه توزیع و اصناف محقق نمی‌شود

رونق تولید بدون شبکه توزیع و اصناف محقق نمی‌شود
کد خبر : 1807288
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اصناف، تکمیل‌کننده زنجیره تولید تا صادرات هستند

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان زرقان با تأکید بر نقش راهبردی اصناف در اقتصاد، گفت: تولید زمانی به رونق واقعی می‌رسد که شبکه توزیع، فروش و صادرات در کنار آن فعال باشد و اصناف به‌عنوان حلقه اتصال تولیدکننده و مصرف‌کننده، نقشی اساسی در پویایی اقتصاد و ثبات بازار ایفا می‌کنند.

به گزارش ایلنا، محمدعلی دیزجی  در آیین بزرگداشت روز اصناف در شهرستان زرقان با قدردانی از همراهی فرماندار، مسئولان شهرستان و فعالان صنفی اظهار کرد: رویکرد اداره صنعت، معدن و تجارت زرقان، ارتقای استانداردهای فعالیت‌های اقتصادی، تقویت نظم اداری و ساماندهی هرچه بیشتر حوزه اصناف با هدف ارائه خدمات مطلوب‌تر به شهروندان است.

وی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و آثار تحریم‌ها افزود: با وجود محدودیت‌های موجود، به دلیل تعامل و هماهنگی مناسب میان دستگاه‌های اجرایی، نهادهای نظارتی و جامعه صنفی، شهرستان زرقان هیچ‌گاه با بحران جدی در تأمین کالا و مدیریت بازار مواجه نشده و ثبات بازار به‌خوبی حفظ شده است.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان زرقان با بیان اینکه تولید، توزیع، فروش و صادرات اجزای جدایی‌ناپذیر یک چرخه اقتصادی هستند، تصریح کرد: اگر تولید بدون شبکه کارآمد توزیع و عرضه باشد، اهداف اقتصادی محقق نخواهد شد. از این رو، اصناف نه‌تنها حلقه اتصال تولیدکننده و مصرف‌کننده، بلکه از ارکان اصلی تحقق رونق تولید و پیشبرد اهداف اقتصادی کشور به شمار می‌روند.

دیزجی ادامه داد: تقویت جایگاه اصناف، حمایت از فعالان اقتصادی و فراهم کردن بستر مناسب برای فعالیت سالم و قانونمند آنان، از مهم‌ترین برنامه‌های اداره صمت شهرستان است و این رویکرد با مشارکت و همدلی همه دستگاه‌های مرتبط دنبال می‌شود.

وی همچنین با اشاره به رویکرد مدیریتی این اداره گفت: تلاش کرده‌ایم فرآیندهای اجرایی بر پایه ساختارهای پایدار و نظام‌مند استوار باشد تا امور، فارغ از وابستگی به افراد، با انسجام، شفافیت و تداوم لازم پیش برود و بخش‌های صنعت، معدن و اصناف در کنار یکدیگر مسیر توسعه شهرستان را هموار کنند.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان زرقان در پایان از فعالان صنفی به‌عنوان شرکای اصلی توسعه اقتصادی شهرستان یاد کرد و از آنان خواست با حفظ همدلی، مسئولیت‌پذیری و ارائه خدمات مطلوب، همچنان در تأمین آرامش بازار، حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تحقق اهداف اقتصادی شهرستان نقش‌آفرین باشند.

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