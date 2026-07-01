در بازدید معاون سیاسی استاندار فارس انجام گرفت؛
ضربالاجل ۴۰ روزه برای رفع مشکلات ورزشگاه پارس شیراز/ رفع نواقص ورزشگاه پارس با دستور استاندار فارس
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری فارس با تأکید بر اهمیت ورزشگاه پارس بهعنوان یکی از مهمترین سرمایههای ورزشی استان، از آغاز اقدامات هماهنگ برای رفع مشکلات این مجموعه پیش از شروع رقابتهای لیگ برتر فوتبال خبر داد.
به گزارش ایلنا، سید احمد احمدیزاده در جلسه هماهنگی میزبانی لیگ برتر فوتبال که با حضور دستگاههای اجرایی مرتبط برگزار شد، اظهار کرد: این نشست به دستور استاندار فارس و با هدف بررسی وضعیت ورزشگاه پارس و برنامهریزی برای آمادهسازی آن برگزار شد.
وی با اشاره به اینکه حدود ۴۰ روز تا آغاز رقابتهای لیگ برتر باقی مانده است، افزود: در این جلسه، مشکلات ورزشگاه بهطور کامل احصا و برای رفع هر یک از آنها میان دستگاههای مسئول تقسیم کار انجام شد تا پیش از آغاز مسابقات، نواقص ایمنی، امنیتی، رفاهی و زیرساختی تا حد امکان برطرف شود.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری فارس ورزشگاه پارس را یکی از سرمایههای مهم ورزشی استان دانست و تصریح کرد: رفع مشکلات این مجموعه از اولویتهای استان است و استاندار فارس و دستگاههای اجرایی با حساسیت ویژه روند آمادهسازی ورزشگاه را دنبال میکنند تا این مجموعه در زمان آغاز لیگ برتر، شرایط مطلوبی برای میزبانی مسابقات داشته باشد.
احمدیزاده با اشاره به استقبال گسترده هواداران از مسابقات فوتبال در شیراز گفت: حضور حدود ۵۰ هزار تماشاگر در نخستین دیدار لیگ برتر در این ورزشگاه نشان داد مردم شیراز علاقه و شور فراوانی برای حضور در ورزشگاه دارند؛ از این رو، فراهم کردن شرایط مناسب برای میزبانی مسابقات اهمیت دوچندانی پیدا میکند.
وی همچنین درباره بدهیهای ورزشگاه پارس اظهار کرد: موضوع بدهیهای این مجموعه در دستور کار استانداری قرار دارد و ادارهکل ورزش و جوانان نیز جلساتی را برای پیگیری این مسئله برگزار کرده است. امیدواریم با تداوم این پیگیریها، بخش عمدهای از بدهیها در آینده نزدیک تعیین تکلیف و برطرف شود.